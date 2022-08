Neutěšený Klárov se promění. Už příští rok bude přístupnější pro chodce i cyklisty

Klárov patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům na Malé Straně. Současná podoba okolí stanice Malostranská ale neodpovídá potřebám turisty vytížené lokality. Do dvou let by se proto měla změnit, a to podle koncepční studie architektonického studia A69.

Širší chodníky a tramvajové ostrůvky, nové přechody a cyklistické pruhy by již v příštím roce měly zlepšit veřejný prostor Klárova. Koncepční studii zadanou Institutem plánovaní hlavního města Prahy (IPR) zpracovalo architektonické studio A69.

„Cílem koncepční studie je identifikovat problémy a najít možnosti řešení dopravního uspořádání, navrhnout krajinářské řešení, navázání Klárova na další rekreační plochy a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství,“ přibližuje vedení IPRu.

Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Nejvíce ho zatěžují turisté mířící odsud převážně na Pražský Hrad. Je zde přelidněno a přitom prostor není pro chodce moc přívětivý. Proto má dojít ke změně.

Na budoucí podobu se můžete podívat do následující galerie:

