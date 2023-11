Kyjov má nový bazén. Jde o největší investici v historii města, ale stojí to za to

Už na počátku 20. století měl Kyjov říční lázně. Město je zrekonstruovalo a přistavělo k nim krytý plavecký bazén. Jde o vůbec největší investici v historii města.

Nový sportovně relaxační areál, který navrhli architekti ze studia SENAA, stojí nedaleko centra Kyjova na pomezí obytné zóny a městského parku. Nabízí tak díky tomu skvělou dostupnost, nově vzniklý předprostor je přímo napojen na hlavní cyklistickou a pěší stezku.

Nejenom obyvatelé Kyjova mají k dispozici hned několik venkovních a vnitřních bazénů, relaxačních zón nebo různé druhy saun. Venku se upořádání nijak zásadně nezměnilo, do stávajících bazénů byly umístěny nerezové vany.

Říční lázně na stejném místě byly už v minulém století. Areál ale nově nabízí celoroční vyžití.

Investice se vyšplhala na 325 milionů korun, na které si město muselo vzít úvěr.

Provozy letního koupaliště a vnitřního bazénu jsou oddělené a fungují nezávisle na sobě. Návštěvník letního koupaliště může využít kromě ležení na trávě i letní terasu tzv. „sluneční lázně“ s přilehlým barem a výhledem na celý areál.

Vnitřní provoz je členěný na jednotlivé funkční celky. Po příchodu a vyzvednutí čipu na pokladně se návštěvník pohybuje svobodně. Před každým provozem je turniket, který snímá čas zde strávený. Vše se platí až při odchodu, a to včetně občerstvení.

