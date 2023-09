Česko je rozhlednová velmoc. Tohle jsou ty nejkrásnější, z jedné vidět je i Malá Fatra

Kam vyrazit o víkendu, když léto odeznělo? No přeci na rozhlednu. V Česku je jich pět set a my jsme pro vás vybrali ty nejhezčí. Některé z nich se dostaly i do hledáčku odborných architektonických porot.

Reklama

Česko je velmocí rozhleden, říká se. První vlna jejich boomu nastala na konci 19. století v souvislosti s rozvojem turismus. Další pak před několika lety. Dnes už jich v tuzemsku stojí něco kolem pěti set. A těší se velké oblibě turistů. Stačí se podívat na statistiky návštěvnosti asi těch nejznámějších: Stezek v korunách stromů.

Na rozhledny nebo vyhlídky, které nenabízí jen krásný výhled, ale i kvalitní architekturu se můžete podívat do následující galerie.

FOTOGALERIE: Hřbitovy, školy, rozhledny i panelák se utkají o Českou cenu za architekturu Reality Do užšího výběru letošního ročníku prestižního ocenění Česká cena za architekturu se dostalo 31 projektů. pej Přečíst článek

FOTOGALERIE: V Česku se staví skvělá architektura, která dobývá i prestižní mezinárodní soutěže Reality Revitalizace v Riegrových sadech, kterou inicioval architekt Petr Janda, a rekonstrukce holešovické Kabelovny studia B² Architecture zaujaly porotu architektonické soutěže A+Awards. Petra Jansová Přečíst článek