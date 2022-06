Nový Žižkov. Zanedbaná Olšanská má našlápnuto stát se moderní městskou třídou

Poněkud neutěšeně vzhlížející žižkovská lokalita má nakročeno k proměně. Olšanská ulice, významná dopravní tepna a městská třída, se promění podle konceptu architektonického studia UNIT.

Olšanská ulice prochází středem oblasti, ve které je naplánováno hned několik projektů v různém stádiu přípravy. Je to například proměna nákladového nádraží Žižkov, kde má vzniknout čtvrť pro více než 20 tisíc obyvatel. Městskou třídu lemují převážně administrativní budovy a území dominuje automobilová doprava.

„Olšanská ulice se nachází v širším centru Prahy, kvalitou veřejných prostranství však neodpovídá svému potenciálu. Je nanejvýš důležité, aby budoucí rozvoj této oblasti byl koordinován tak, aby zde vznikla kvalitní část města, která bude přínosem pro současné i budoucí obyvatele území,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Architektonicko-urbanistickou studii na její přeměnu připravil ateliér UNIT architekti. „Z dopravně předimenzované ulice vytváříme živou městskou třídu s olšovou alejí. Nová zástavba s aktivním parterem, obchody, kavárnami, a bydlením vnese do území život. Důležitá je zde úprava, která dá více prostoru chodcům a cyklistům,“ přibližují koncept architekti.

V lokalitě tak vzniknou například čtyři řady stromořadí, cyklostezka, park nebo nové náměstí na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského.

Až do 17. července se může k návrhu vyjádřit každý prostřednictvím online dotazníku. Připomínky městských aktérů a veřejnosti budou využity pro další fázi přípravy studie. Studie by měla být dokončena do konce roku 2022.

