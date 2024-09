Bartoš: Podcenil jsem co se stane, když ohrozíte peníze velkých kluků z ODS

Končící vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že jeho odvolání z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nastalo ve chvíli, kdy se digitalizované stavební řízení posouvalo kupředu. Ve videu na síti X se Bartoš omluvil za to, že před spuštěním nového systému jasněji neinformoval, že ho budou provázet „porodní bolesti“. Uvedl, že při spuštění také podcenil, co se stane, když se „ohrozí peníze velkých kluků z ODS“.

Reklama

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), jehož tým koordinaci digitalizovaného stavebního řízení převzal, označil Bartošova vyjádření za nářky ublíženého dítěte.

Bartoš má podle premiéra Petra Fialy (ODS) skončit jako ministr v pondělí, řízením MMR Fiala navrhuje dočasně pověřit vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Bartoš připustil, že spuštění systému provází problémy. Zdůraznil, že je nikdy nezastíral. „Vývoj žádného takto obřího projektu se nemůže obejít bez chyb, natož ve státním prostředí a situaci, kdy jsem zrušil připravený a dlouhodobý tunel firem napojených na ODS,“ prohlásil Bartoš.

Za svou zásadní chybu považuje, že před spuštěním explicitněji neřekl, že systém budou „provázet porodní bolesti“. „A že bude vzhledem k zásahu antimonopolního úřadu dodán v omezené podobě,“ uvedl. Lépe na to měl připravit stavební úřady a hledat cesty, jak jim ulevit, míní. „Což se nestalo a za to se omlouvám,“ dodal. Projekt odložit nešlo bez ohrožení „miliard z EU“, řekl. Odvolání nyní přišlo ve chvíli, kdy se vše reálně posouvá dopředu, míní.

Digitalizované stavební řízení se podle Bartoše liší od jiných IT projektů ve státní správě. „Pojí se s ním miliardový byznys firem zapojených v ICT unii, zájmové organizaci vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem,“ konstatoval. Za svou zásadní chybu Bartoš považuje, že podcenil, co se stane „když ohrozíte peníze velkých kluků z ODS“.

Reklama

Koordinací digitalizace stavebního řízení pověřila vláda ve středu místo Bartoše tým v čele s ministrem dopravy Kupkou. Poté Kupka oznámil, že úředníci na stavebních úřadech dostanou v nejbližší době po projednání novely v Parlamentu možnost vrátit se k systémům používaným před digitalizací stavebního řízení. Hledá se cesta, jak propojit portál stavebníka s dřívějšími systémy. Souběžně s tím se bude dál pracovat na nových digitalizovaných systémech spuštěných od 1. července.

Koloběžka, která nesmí na dálnici

Kupka reagoval videem, kde uvedl, že Bartoš ve svém vyjádření bohapustě lže. „Nechci se ale věnovat nářkům malého ublíženého dítěte, chci vyvrátit některé věci, které v tom videu zazněly,“ dodal. Bartoš podle něj možná chtěl nějaké peníze ušetřit, měl ale koupit oktávku, která by slušně jezdila po dálnici. „Místo toho máme sotva koloběžku, která na dálnici ani nesmí,“ uvedl. Potvrdí to podle něj jakýkoliv stavební úřad.

Další plán, jak bude Kupka v digitalizaci postupovat, předloží vládě do 16. října. „Den po předání digitalizace ministr Kupka oznámil, že otevírá cestu původnímu dodavateli, který si tak může zachovat lukrativní byznys,“ řekl Bartoš.

Kupka: Stavební úřady dostanou možnost vrátit se k systémům před digitalizací Reality Úředníci na stavebních úřadech dostanou v nejbližší možné době možnost vrátit se k systémům používaným před digitalizací stavebního řízení. V současnosti se hledá cesta, jak propojit portál stavebníka s dřívějšími systémy. Souběžně s tím se bude dál pracovat na nových digitalizovaných systémech spuštěných od 1. července. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který po návrhu na odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) dostal digitalizaci stavebního řízení na starost. ČTK Přečíst článek