Nový koncertní sál se bude vznášet nad dvoranou. Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi, říkají architekti

Nejenom koncerty symfonického orchestru, ale i divadelní představení, plesy nebo konference pojme nový multifunkční sál v Karlových Varech. Ten vznikne přímo v Císařských lázních.

Novorenesanční budova Císařských lázní pochází z konce 19. století, od roku 2010 je národní kulturní památkou. Návrh studia Petr Hájek Architekti proto s objektem z roku 1895 nakládá velmi citlivě.

Multifunkční sál architekti navrhli jako vestavbu, která se na šesti ocelových nohách „vznáší“ uprostřed dvorany. Ocelová konstrukce se záměrně vyhýbá přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy.

Sál do Císařských lázní dostali skrze střechu

„Náš návrh vychází z velkého respektu k historickému prostoru. Od začátku jsme věděli, že kolem původní stavby budeme chodit po špičkách. Chceme ji šetrně doplnit, obohatit, ale nenarušit,“ říká architekt Petr Hájek.

S respektem k původním historickým strukturám mysleli architekti i v případě veškerých potřebných audiovizuálních, scénických a akustických technologií. Ty jsou totiž součástí vloženého objektu. Na elektroinstalace je tak napojena pouze vestavba.

Její jednotlivé díly byly na místo dosazeny otevírací střechou a až potom je složili. „Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy,“ dodává Hájek.

Všechny současné zásahy jsou podle Hájka jasně přiznané a reverzibilní, aby mohly být kdykoliv v budoucnu lehce nahrazeny novými technologiemi.

Opravená národní kulturní památka se veřejnosti otevře už v červnu.

