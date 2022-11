Kancelářský trh čeká ochlazení. A může za to jeden firemní benefit

Nájemné v kancelářích i ve třetí čtvrtletí rostlo, zpomalení trhu je ale už patrné. Může za to i neochota zaměstnanců vrátit se na pracoviště.

Nájemné u premiových kanceláří stoupá, přesto jsou na pražském kancelářském trhu vidět určité problémy. Souvisí i s tím, že hodně zaměstnanců v něktreých firmách dává přednost práci z domu.

„Můžeme proto očekávat, že jakmile se nájemní smlouvy budou blížit ke konci, budou se tyto firmy snažit o zmenšení stávajících pronajatých ploch,“ komentuje aktuální situaci na trhu kancelářských nemovitostí Richard Curran, ředitel společnosti Knight Frank.

„Růst nájemného ve třetím kvartále je tažen primárně Masaryčkou (jde o projekt administrativní budovy Penty v blízkosti Masarykova nádraží v Praze - pozn. red.) To však neodráží realitu toho, co se děje na trhu jinde, kde zaznamenáváme snižování efektivního („skutečného“) nájemného a kde pronajímatelé nabízejí atraktivnější balíčky, aby si udrželi nebo přilákali nájemce,“ dodává Curran.

Karlín ještě jede

A zatímco například v Karlíně poptávka po kancelářích stále je, jinde klesá. Trh očekává další oslabení poptávky. „To se však na trhu projeví až v prvním pololetí příštího roku“, uzavírá Curran.

Nejnovější prémiové kanceláře v centru města, které jsou před dokončením, se pronajímají za 26 eur za metr čtvereční za měsíc. V případě, že je daná budova z větší části pronajata, přistupují vlastníci nemovitostí k dalšímu zdražování a cena tak může být i vyšší.

Na pronajímatele dopadá i výrazné zdražení vybavení. Zatímco dříve bylo možné metr čtvereční kanceláří kompletně vybavit za 400 až 500 eur, dnes je tato částka v rozmezí 700 až 800, tedy téměř na dvojnásobku.

