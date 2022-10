Den a půl a hotovo. Dvoutunový objekt vyrostl rychle díky tisku z betonu

Ekonomické, ekologické a efektivní je stavění z 3D betonu. Kromě dlouhé životnosti navíc vynikají 3D tištěné betonové konstrukce kratší dobou realizace.

Vůbec prvním vytištěným domem v Česku se stal organický Prvok budějovického studia Scoolpt a bratrů Trpákových. Tentokrát moderní technologii vyzkoušel DPP ve spolupráci s firmou So Concrete. Výsledkem je tramvajová zastávka v Holešovicích, její součástí je informační panel, lavička a integrované LED osvětlení.

Design navrhl Záviš Unzeitig nechal se při tom inspirovat přírodou. Jednou z priorit byla i úspora materiálu, to technologie 3D tisku umožňuje. „Už při návrhu dochází k analýze konstrukce po statické stránce a pomocí topologické optimalizace je pak možné redukovat objem použitého materiálu. Estetické kvality a statické požadavky přitom zůstávají zachovány. Díky optimalizaci jsme pak místa s menší využitelností mohli z konstrukce odstranit a ušetřit 60procent materiálu. Výsledkem je perforovaná jemná struktura, která odolá stejnému zatížení jako plná betonová deska,“ vysvětluje Záviš Unzeitig, designér So Concrete.

K výrobě byly použity různé druhy betonu, sklo a jako výztuž ocel.

Zastávka je složena z několika konstrukčních segmentů, na něž byly použity různé druhy betonu a různé přístupy 3D tisku. Střecha a lavička pro cestující jsou vyrobeny pomocí robotického 3D tisku. Materiál – beton – byl zvolen podle funkce a zatížení. Pro sedací plochu lavičky nebyla použita rozptýlená výztuž z ocelových drátků, oproti střeše, která tuto výztuž obsahuje. Při výrobě hlavic sloupů robot vyfrézoval a vytiskl formy, do kterých byly následně vytištěny finální hlavice.

