Jan Čížek z Cushman & Wakefield povýšil na partnera firmy

Jan Čížek, který působí jako vedoucí týmu pronájmu nákupních parků, se stává partnerem realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield. Do této role přináší více než 15 let zkušeností v oblasti maloobchodních nemovitostí.

Reklama

Jan Čížek nastoupil do maloobchodního týmu společnosti Cushman & Wakefield v roce 2009, kde se věnoval pronájmu prostor. Úspěšně pronajímal jednotky v obchodních centrech, poskytoval komplexní služby poradenství ohledně nejvhodnějšího využití maloobchodních prostor, včetně změn konceptů obchodních center nebo jejich rozšíření a renovace. Zaměřoval se i na optimalizace hypermarketů nebo volnočasové koncepty.

V roce 2022 se stal vedoucím expertního týmu pronájmu nákupních parků. Společně s týmem pomáhal rozvíjet na českém trhu tento specializovaný segment zaměřující se jak na pronájmy, poradenství při výstavbě i prodeje celých projektů.

Jako partner se bude Jan Čížek nadále specializovat na poradenství v oblasti nákupních parků, prohlubovat spolupráci s významnými lokálními a zahraničními developery, investory a nájemci a poskytovat poradenství při realizací projektů a jejich prodejích. Hlavním cílem je dodávat klientům odborné poradenství a služby podpořené analýzami a daty, které tým za 30 let v tomto sektoru získal.

Jasna Zejnilović se stane novou šéfkou marketingu v One Family Office Leaders Poradenská společnost One Family Office rozšiřuje svůj tým. Novou provozní a marketingovou ředitelkou se stala Jasna Zejnilović. nst Přečíst článek

Reklama

Jaromír Šindel se stane hlavním ekonomem České bankovní asociace Leaders Česká bankovní asociace bude mít nového hlavního ekonoma, stane se jím Jaromír Šindel. Ten má bohatou praxi v makroekonomické analýze a prognostice. Do ČBA dále přinese hluboké znalosti ekonomických trendů a predikcí. V nové roli nahradí Jakuba Seidlera, který byl jmenován do bankovní rady ČNB. Jaromír Šindel do ČBA přichází ze Citibank, kde přes 15 let působil jako hlavní ekonom. nst Přečíst článek

Prezidentkou Komory daňových poradců bude nadále Petra Pospíšilová Zprávy z firem Prezidentkou Komory daňových poradců bude v následujících třech letech Petra Pospíšilová, viceprezidentem Petr Toman. Oba na valné hromadě komory obhájili své mandáty z předchozího funkčního období. Pospíšilová stojí v čele komory od roku 2015, Toman je jejím viceprezidentem od roku 2018. nst Přečíst článek

ČEZ i nadále povede Daniel Beneš Leaders Polostátní energetickou skupinu ČEZ dál povede její dosavadní šéf Daniel Beneš. Dozorčí rada společnosti dnes předsedovi představenstva a generálnímu řediteli firmy prodloužila mandát na další čtyřleté období do roku 2029. Současné mu končí na konci příštího roku, uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Beneš vede ČEZ od roku 2011. ČTK Přečíst článek