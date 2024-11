Jaromír Šindel se stane hlavním ekonomem České bankovní asociace

Česká bankovní asociace bude mít nového hlavního ekonoma, stane se jím Jaromír Šindel. Ten má bohatou praxi v makroekonomické analýze a prognostice. Do ČBA dále přinese hluboké znalosti ekonomických trendů a predikcí. V nové roli nahradí Jakuba Seidlera, který byl jmenován do bankovní rady ČNB. Jaromír Šindel do ČBA přichází ze Citibank, kde přes 15 let působil jako hlavní ekonom.

Jaromír Šindel je ekonom s rozsáhlou a dlouholetou praxí. Zaměřuje se na komplexní hospodářské analýzy a strategickou predikci ekonomického vývoje ve středoevropském regionu, a to s důrazem na Českou republiku, Slovensko a Slovinsko. Do České bankovní asociace přichází ze Citibank, kde působil v roli hlavního ekonoma od roku 2007.

„Věřím, že Jaromír Šindel je správnou volbou pro tuto komplexní roli. Jeho dlouholeté zkušenosti z oblasti ekonomických analýz a predikcí, stejně tak i znalosti z finančních trhů, sledování trendů a dopadů na hospodářskou politiku státu, pomůžou ČBA v zaměření na strategické priority, především v oblasti makroekonomických prognóz, datových analýz a statistik nejen z bankovního sektoru,“ říká Dušan Baran, výkonný ředitel České bankovní asociace.

„Převzetí role hlavního ekonoma České bankovní asociace je pro mě nejen velkou ctí, ale i zajímavou výzvou a příležitostí. Jsem přesvědčen, že moje zkušenosti s makroekonomickými analýzami a strategickým plánováním v regionálním kontextu přispějí k dosažení cílů asociace a podpoře stability a růstu finančního sektoru,“ uvedl Jaromír Šindel.

Působení v Citibank

Během působení v Citibank (2007-2024) se věnoval zejména tvorbě makroekonomických analýz se zaměřením na ekonomické trendy v Česku, Slovensku a Slovinsku. Zpracovával predikce ekonomického vývoje a hospodářské politiky, včetně dopadů na finanční trhy. Tyto predikce zahrnují rozpoznání trendů a předpokládaných změn v oblasti úrokových sazeb, inflace nebo měnového kurzu, které významně ovlivňují firemní i investiční rozhodování. S tím souvisí i sledování globální ekonomiky a politických trendů a jejich dopady na místní hospodářskou situaci.

Jaromír Šindel má zkušenosti i s mediálními výstupy a reprezentací na odborných akcích a diskusích, a to jak s investorskou komunitou, tak s korporátní klientelou.

Mezi lety 2006 a 2007 působil jako expert na finanční účty v Českém statistickém úřadu.

V letech 1999-2004 získal titul inženýra na Vysoké škole ekonomické v Praze s hlavní specializací na hospodářskou politiku. V zaměření pokračoval i při navazujícím doktorském studiu, které zakončil v roce 2011 jako PhD. Na VŠE zároveň působí jako vysokoškolský pedagog, přednáší makroekonomickou analýzu a prognózu.