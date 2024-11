Jasna Zejnilović se stane novou šéfkou marketingu v One Family Office

Poradenská společnost One Family Office rozšiřuje svůj tým. Novou provozní a marketingovou ředitelkou se stala Jasna Zejnilović.

Reklama

„Jasna přináší nejen bohaté zkušenosti s budováním pevných vztahů a řízením komplexních projektů, ale také schopnost nastavit vysoký standard v interní i externí komunikaci. To nám umožní zabezpečit ještě lepší a komplexnější podporu našim partnerům a zajistit tu nejvyšší kvalitu našich služeb pro bonitní rodiny a jednotlivce,“ uvedl k nové posile zakladatel a řídící partner One Family Office Jaroslav Havel.

Zejnilović má zajistit komplexní provozní podporu, řídit marketingovou komunikaci, sestavovat rozpočty a reporty, rozvoj webu či organizaci eventů.

Právě za ně byla zodpovědná ve svém minulém zaměstnaní - advokátní kanceláři Havel & Partners. Tam strávila více než pět let.

Jaromír Šindel se stane hlavním ekonomem České bankovní asociace Leaders Česká bankovní asociace bude mít nového hlavního ekonoma, stane se jím Jaromír Šindel. Ten má bohatou praxi v makroekonomické analýze a prognostice. Do ČBA dále přinese hluboké znalosti ekonomických trendů a predikcí. V nové roli nahradí Jakuba Seidlera, který byl jmenován do bankovní rady ČNB. Jaromír Šindel do ČBA přichází ze Citibank, kde přes 15 let působil jako hlavní ekonom. nst Přečíst článek

Reklama

Omar Koleilat opouští pozici generálního ředitele Leaders Poprvé za dobu její téměř třicetileté existence se v developerské skupině Crestyl mění osoba na pozici mezinárodního generálního ředitele. Vedení celé skupiny nově přebírá Simon Johnson, který v rámci Crestylu posledních 14 let zastával pozici COO skupiny a působil i jako výkonný ředitel pro Českou republiku. Zakladatel, majitel a dosavadní CEO skupiny Crestyl Omar Koleilat přechází z výkonné pozice do role strategického konzultanta, majitelem společnosti zůstává i nadále. nst Přečíst článek