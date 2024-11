Prezidentkou Komory daňových poradců bude nadále Petra Pospíšilová

Prezidentkou Komory daňových poradců bude v následujících třech letech Petra Pospíšilová, viceprezidentem Petr Toman. Oba na valné hromadě komory obhájili své mandáty z předchozího funkčního období. Pospíšilová stojí v čele komory od roku 2015, Toman je jejím viceprezidentem od roku 2018.

Valná hromada zvolila i devítičlenné prezidium a dva náhradníky. V čele prezidia stojí prezident komory. Prezident zastupuje Komoru daňových poradců navenek a jedná jejím jménem. Jeho zástupcem je viceprezident. Kromě Pospíšilové a Tomana se členy prezidia stali Jan Molín, Jiří Nesrovnal, Matěj Nešleha, Milan Tomíček, Tomáš Urbášek, Marie Velflová a Milan Vodička.

Komora daňových poradců je samosprávnou profesní organizací daňových poradců zřízenou zákonem. Mezi hlavní aktivity patří hájení zájmů daňových poradců, ale i veřejnosti v oblasti zdaňování, zejména pak snaha o to, aby byly daňové zákony srozumitelné a daňový systém pochopitelný a předvídatelný. Aktuálně sdružuje 5224 daňových poradců a eviduje 1377 společností vykonávající daňové poradenství.

Do povědomí odborné veřejnosti se Petra Pospíšilová zapsala zejména jako dlouholetá daňová ředitelka skupiny ČSOB, což ji mimo jiné vyneslo do Síně slávy nejvlivnějších žen českého finančního světa. Letos v září přestoupila do poradenské společnosti BDO.

