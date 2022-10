Na trhu s bydlením nastává přelomová éra

Nic takového se na poli bydlení v Česku nestalo nejenom od finanční krize v roce 2008, ale vlastně od doby sametové revoluce. Souhra mnoha jevů nyní zcela mění situaci na trhu s bydlením, která se tu po tři dekády tvořila. Od teď bude s bydlením vše jinak. A to ze všech úhlů pohledu. Vše se mění jak pro investory, tak pro vlastníky, nájemníky či stavitele. Je třeba si přenastavit přemýšlení o bydlení a o investicích do něj.

Ve stručnosti shrnuto. Staví se méně bytů, jejich ceny neklesají, objem hypoték rapidně propadá. A Češi se začínají po třiceti letech opět uchylovat k nájmu. Takže popořádku, jedno po druhém. Klíčovým vlivem je samozřejmě ruský válečný útok na Ukrajinu. Jeho druhotné efekty, jako jsou například drahé energie či drahý a zejména jednu dobu zcela nedostupný stavební materiál, s tím související růst úrokových sazeb, mají na český trh s bydlením mnoho dopadů.

První částí skládačky jsou sazby ČNB. Ještě před rokem byla základní úroková sazba České národní banky 1,5 procenta. Nyní je sedm procent. Dramaticky již nejspíš neporoste, současné vedení národní banky na to nemá náladu. A také inflace se v meziročním srovnání patrně už nebude zvyšovat. V nejbližší době hypotéky zlevňovat nebudou. Pro nové hypotéky to ovšem znamená, že nebudou za dvě a půl procenta, jak se dalo vyjednat ještě před rokem, ale za šest a více procent.

V říjnu roku 2022 byla podle Hypoindexu průměrná sazba hypoték 6,2 procenta. I když v rámci boje o klienta se některé z bankovních domů přeci jen rozhodly ve třetím čtvrtletí alespoň o symbolické snížení úroků. Jelikož je velice nejasný vývoj cen energií, ale také třeba potravin nebo stavebního materiálu, prostě je velmi nejasný výhled vývoje ekonomiky, těžko se domnívat, že by základní sazby v blízké době klesaly.

Ačkoliv není to vyloučené. Inflace v příštím roce v meziročním srovnání skutečně asi bude mířit níž. Nicméně vliv Ruska je nyní nevyzpytatelný. Co z toho plyne pro hypotéky? V nejbližší době rozhodně nebudou zlevňovat. A důsledek je jasný. Zájem o půjčky chladne. Spíš mrzne. Zatímco rok 2021 byl z pohledu objemu hypoték rekordní, Češi si napůjčovali 410 miliard korun, v roce 2022 je pokles objemu půjčených peněz přes sedmdesát procent. To se logicky promítne do objemu prodaných bytů a domů.

Další rovina vlastního bydlení je následující: Developeři se tváří, že aktuální snížení zájmu o vlastní bydlení, například kvůli drahým hypotékám, je přechodný jev. Lidé prostě na vlastní bydlení v příštích letech nedosáhnou.

Nad tím vším se vznáší otázka, zda ceny bytů budou ještě dál růst, nebo se růst cen zastaví. Odpověď na ni najdete v našem novém magazínu Realitní Club, který najdete v síti trafik společnosti PNS.

Nebo si ho předplaťte.