Hotelový deal roku. Fond Blackstone prodal obří komplex v San Antoniu

Na realitním americkém trhu se uskuteční největší hotelová transakce roku a druhá největší od začátku pandemie. Investiční fond Blackstone prodá komplex JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa v Texasu za 800 milionů dolarů (asi 17,6 miliardy korun), uvedl deník The Wall Street Journal. Podívejte se, o jak luxusní lázně jde.

Reklama

Blackstone souhlasil s prodejem JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa za 800 milionů dolarů. V případě dokončení transakce to bude druhý největší hotelový obchod s jedním aktivem v USA během pandemie, uvedl The Wall Street Journal.

Podívejte se ve fotogalerii, jak letovisko vypadá:

Kupujícím je Ryman Hospitality Properties, realitní investiční trust se sídlem v Nashvillu, který se na tento typ resortových nemovitostí specializuje. Lázeňský resort zahrnuje více než 1000 pokojů, lázně, dvě golfová hřiště a 25 tisíc čtverečních metrů zasedacích prostor.

Čeká český kancelářský trh „pekelná bouře“ jako v Americe? Experti naopak čekají růst Reality Český trh komerčních nemovitostí za poslední rok výrazně zpomaluje. Tak jako ostatně řada dalších trhů po celém světě. Týdeník The Economist dokonce píše o americkém komerčním realitním trhu jako o místu “pekelné bouře”, kde se schyluje k velkému požáru, pokud už rovnou nehoří. Tuzemští experti to v Česku zatím tak špatně nevidí. Svůj díl na tom nepochybně mají prodeje, které se točí jen kolem „nekancelářských“ prostor. Investiční aktivita by tak měla prý vzrůst už letos, v druhé polovině roku. Věra Tůmová Přečíst článek

Resortové nemovitosti patřily mezi komerční typy nemovitostí, kterým se během pandemie dařilo dobře. Během prvních let COVID-19 se letoviska těšila vysoké poptávce ze strany lidí, kteří museli trávit čas doma a hledali místa, kam se dostanou autem.

Stoupl zájem o místa pro byznysové akce

V poslední době obchod s konferenčními centry ožil, neboť stoupla poptávka po mistech pro byznysové akce. JW Marriott San Antonio těžil z obou trendů. Nachází se mezi San Antoniem a Austinem a v letech 2020 a 2021 přitahoval turisty ke svým golfovým hřištím, vodním atrakcím o rozloze 36 tisíc čtverečních metrů a dalším atrakcím na 640 hektarech rozlohy. A poptávka ze strany kongresů byla v poslední době stejně silná jako před pandemií, podotkl WSJ.

Největší obchod s hotelem s jediným aktivem během pandemie byl prodej Diplomat Beach Resortu na jižní Floridě za 835 milionů dolarů na konci loňského roku. Nemovitost s 1000 pokoji na pobřeží zakoupily od Brookfield Asset Management společnosti Trinity Investments a Credit Suisse Asset Management.

Rohan Business Centre změnilo majitele. Za 31 milionů eur ho koupil Fio realitní fond Reality Fond Reico ČS Nemovitostní se dohodl na prodeji kancelářské budovy Rohan Business Centre v pražském Karlíně. Koupil ji fond kolektivního investování Fio realitní fond. Hodnota transakce činí 31,3 milionu eur, tedy přibližně 740 milionů korun. Reico ČS to uvedla na svém webu. ČTK Přečíst článek