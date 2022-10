Ceny plynu a ropy letos stouply o desítky procent, říká analytik Hájek

Burzovní ceny ropy a plynu vzrostly od začátku letošního roku do konce října o desítky procent, uhlí v USA na dvojnásobek. Naopak drahé i průmyslové kovy vesměs zlevnily. Výrazně zdražily hlavní zemědělské komodity jako pšenice nebo kukuřice. Uvedl to analytik investiční společnosti XTB Štěpán Hájek.

„Na komoditních trzích v letošním roce nadále upevňují svou pozici energetické komodity. Zemědělské komodity své zisky ze začátku roku mírně navýšily a průmyslové kovy odráží nejistou situaci v globální ekonomice,“ uvedl Hájek. Z velké části se pod pohyby na komoditních trzích podle něj podepisuje americký dolar, v jehož cenách jsou ceny komodit vyjádřené a který má za sebou jeden z nejlepších roků v historii.

Cena zlata v říjnu pokračovala v mírném poklesu. Od začátku roku tak žlutý kov ztrácí 8,2 procenta, doplnil ředitel společnosti Gold.plus Martin Stránský. Stříbro za deset měsíců ztratilo 15 procent, platina 3,7 procenta. Naopak palladium používané v automobilových katalyzátorech posílilo o 5,5 procenta. Proti konci září ale jeho cena o téměř 300 dolarů poklesla.

„Zlato se letos stále nestalo tím bezpečným přístavem pro případ rozkolísaných kapitálových trhů. Obchodování s ním navíc ovlivňují vysoké úrokové sazby a negativní vliv na jeho cenu má silný dolar. Ostatní drahé kovy využívané v průmyslu reagují na poptávku zejména automobilového sektoru,“ poznamenal Stránský.

Rusko pokračuje podle Hájka ve snižování dodávek ropy a plynu do Evropy, což se podepisuje pod setrváním energetických komodit na vysokých úrovních. Konkrétně severomořská ropa Brent od začátku roku posílila o 24,4 procenta. Příliš jí nepomáhá ani politika kartelu OPEC, který se kvůli obavám ze zpomalení poptávky rozhodl od listopadu snížit produkci.

Dubaj, Gruzie nebo Albánie. Kde ještě výhodně koupíte nemovitost Money Zájem Čechů o nákup zahraničních nemovitostí neopadá, ba naopak. Roste. Podle realitních kanceláří vzrostl objem nákupů starších i nových apartmánů či domů meziročně asi o 20 až 25 procent. K oblíbeným destinacím patří především Španělsko, Chorvatsko či Dubaj, ale například i Albánie. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Podobně je na tom také zemní plyn, jehož růst v posledních týdnech sice výrazně zpomalil, jelikož se Evropě podařilo doplnit plynové zásobníky téměř na maximum. Od začátku roku je však cena evropského plynu kotovaného na rotterdamské burze výše o 38,7 procenta. Zajímavý je také v letošním roce vývoj ceny uhlí ve Spojených státech. Kontrakt uhlí tam stoupl v letošním roce o 96 procent, podotkl Hájek.

Také průmyslové komodity pracují s postupně horšícím se výhledem pro globální světovou poptávku, jelikož jsou klíčové pro výrobu dalšího zboží. Například cena mědi na londýnské burze od začátku roku klesla o 19,8 procenta. Ještě větší propad má za sebou v letošním roce cín, který na londýnské burze klesl o 51,9 procenta, dodal Hájek.

Globální světová ekonomika však čelí také problému stále vysokých cen potravin. Ty odráží přetrvávající nedostatek zemědělských komodit, vysoké přepravní náklady, deglobalizaci nebo vysoké ceny hnojiv. Například cena kukuřice je od začátku roku výše o 15,6 procenta. Podobně je na tom cena pšenice, která obnovila svůj růst za začátku roku a nyní se obchoduje proti začátku roku o 17,5 procenta výše, uzavřel analytik XTB.

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: