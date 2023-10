Prestižní cena Grand Prix Architektů míří do finále. O skleněnou kostku se utká padesát projektů

V pondělí 30. října se v pražském Veletržním paláci od 20 hodin uskuteční jubilejní třicátý ročník soutěže Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu, která platí za největší českou architektonickou soutěž.

Reklama

Letos se do soutěže přihlásilo 275 projektů, o dvacet více než v loňském ročníku. Do finále jich nakonec postoupilo celkem padesát.

Vítězné projekty v prestižní soutěži si odnesou ocenění v podobě ikonické skleněné kostky a diplomu. Součástí večera bude i vyhlášení Ceny za celoživotní dílo, kterou obdrží významá osobnost české architektonické scény. Loni toto ocenění získal Václav Aulický, který stojí například za realizací Žižkovského vysílače či Anděl Media Centra.

Porota uděluje ocenění v kategoriích novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, architektonický design, interiér, urbanismus, krajinářská architektura, zahradní tvorba a šetrná stavba.

Architekt: Češi nemají rádi novoty a do všeho mluví. I proto se tu špatně staví Reality Památková ochrana v centru Prahy je žádoucí, i když ne doslova všude. Že se ale v metropoli tak málo staví, nesouvisí s Metropolitním plánem či legislativou, ale s českou mentalitou. „Prostě se neradi smiřujeme s něčím novým, a neradi opouštíme to staré, neradi vyhazujeme krámy z garáží a komor, a hlavně bychom strašně rádi do všeho mluvili. Jakýkoli zákon, který vznikne, tak vždycky bude narážet na to, že když se staví něco nového, tak spousta lidí se proti tomu ohradí, bude mít námitky,“ říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

FOTOGALERIE: Pražská Kunsthalle má prestižní Grand Prix Architektů. Podívejte se Reality Stávaly zde kasárna, ve 30. letech je nahradila trafostanice. Ta ale začala po 40 letech chátrat, díky modernizaci ale demolice nebyla třeba. Neoklasicistní objekt získal na krátkou dobu status kulturní památky a také novou vizi, měl se z něj stát hotel. Nakonec se ale z něj stala galerie. Nyní rekonstrukce a dostavba realizovaná podle architektů Jana Schindlera, Ludvíka Seka a Zuzana Drahotové ze studia Schindler Seko Architekti získala ocenění Obce architektů. Petra Jansová Přečíst článek

Češi vyslali to nejlepší do prestižní architektonické soutěže. Uspěje revitalizace Automatických mlýnů? Reality Hned devět tuzemských realizací bojuje v klání té nejlepší evropské architektury a má šanci získat prestižní architektonické ocenění EUmies Awards. Petra Jansová Přečíst článek