Penta miliardáře Dospivy získala od drah další pozemky na Florenci

Společnost Penta Real Estate, patřící do skupiny Penta miliardáře Marka Dospivy, získala od Českých drah za 234 milionů nevyužívané pozemky na Florenci. Na brownfieldu u magistrály má vzniknout nová čtvrť, která plynule naváže na dvě budovy u Masarykova nádraží.

Kupní cena, kterou Penta Českým drahám zaplatí, se odvíjí od navržené změny územního plánu. Penta ihned zaplatí Českým drahám cenu odpovídající maximální zastavitelnosti území dle stávajícího územního plánu, tedy 234 milionů. Částka se může ale ještě navýšit v závislosti na jeho konečné podobě.

Na vítězný projekt se můžete podívat do následující galerie:

„Vedle částky, kterou za ně dostaneme hned, smlouva počítá i s doplatkem vycházejícím z finální podoby územního plánu. Zároveň nebudeme platit náklady na úpravy pozemků, které souvisejí např. se zdejší stanicí metra Florenc nebo s archeologickým průzkumem lokality. To nově zajistí developer,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

S výstavbou na pozemcích v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. Budoucí podobu nové čtvrti nastínila urbanistická soutěž, kterou v roce 2021 vyhrál návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko&Placemakers.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou již dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 procent bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí uzavřenou oblast v živou městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.

Investiční skupina Penta kupuje prostřednictvím Penta Real Estate usiluje i o firmu ČSAD Praha Holding, která vlastní autobusové nádraží Florenc a přilehlé pozemky. Spojení firem zatím posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), rozhodnutí by měl vydat během příštího týdne.

