Dočkáme se paneláků bez emisí? Poslechněte si expertní pohled na realitní trh následující dekády

Rychle se vyvíjející hospodářská a energetická situace mění realitní trh. Developeři musí reagovat na nové trendy a výzvy v podobě náročnějších klientů i většímu tlaku na udržitelnost a energetickou soběstačnost staveb, shodují se experti.

Nové trendy, výzvy i příležitosti pro stavební firmy, developery i nevestory do realit. To jsou témata expertní snídaně pořádané společností Fipox. Na akci vystoupí Tomáš Vavřík, zakladatel skupiny Fipox a developerských společností Domoplan a MyResorts, Václav Stehno, spoluzakladatel a generální ředitel stavebního koncernu Thierra, Josef Molnár, specialista energetické společnosti Magus EDH a Břetislav Hrabě, výkonný ředitel Fipox Finance.

Živý stream z media brunche sledujte v úvodu článku.

Magazín Realitní Club

Všichni někde bydlíme. Všichni jsme někdy řešili, jestli máme přestat platit nájem, jít do hypotéky a pořídit si vlastní byt. Všichni neustále něco rekonstruujeme, vylepšujeme, děláme hezčím. Mnozí z nás do realit investovali. Mnozí to stále ještě zvažují. I proto jsme spustili Realitní Club. A nyní vychází první číslo Magazínu Realitní Club.

Na jeho stránkách poznáte, že o nemovitostech a trhu s nimi lze přemýšlet jinak, než jste byli doposud zvyklí. A nejen, že tak přemýšlet lze, ono to dokonce je nevyhnutelné. Ať už za pomoci rozhovorů s osobnostmi jako Dušan Kunovský, Eva Jiřičná, Ondřej Boháč nebo Thomas Haetherwick, přehledu Top staveb z celé země, zamyšlení nad zahraničními nemovitostmi, které Čechy čím dál více lákají na atraktivní cenu, nebo naopak nad bydlením v regionech.

Magazín Realitní Club bude vycházet dvakrát ročně, zakoupit jej lze v trafikách a předplatit zde.

Témata související s realitami: