Digitalizace spadne na tým ministra Kupky

Vláda pověřila tým ministra dopravy Martina Kupky (ODS) koordinací projektu digitalizace stavebního řízení. Po středečním jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS).

Dosud měl digitalizaci na starosti vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), kterého ministerský předseda navrhuje 30. září kvůli nezvládnutí projektu odvolat.

Někteří ministři koalice Spolu, například zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) či kultury Martin Baxa (ODS), dnes dopoledne řekli, že Kupka je pro vedení pracovní skupiny vhodný. Podle Fialy je rozhodnutí logické, neboť pod resort dopravy spadá Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), kterého se aktuální problémy týkají. Kupka má podle premiéra společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) úspěchy s digitalizací agend ve svých úřadech.

Digitalizace stavebního řízení vstoupila v platnost na začátku letošního července. Fungování systému ale od počátku provází silná kritika úředníků, stavebníků či projektantů. Za problémový rozjezd kritizovali Bartoše opoziční i koaliční politici. Fiala v úterý uvedl, že není schopen manažersky dotáhnout projekt do úspěšného konce.

„Digitalizace stavebního řízení bohužel nefungovala, nedaří se ji dostat do podoby, která byla slibována. Začínáme se blížit do fáze, kdy by mohly hrozit i ekonomické škody, kdybychom postupovali jako dosud,“ uvedl ve středu premiér. Je přesvědčen o tom, že kroky z posledních dvou dní povedou k rychlému zlepšení situace a že vznikne harmonogram vylepšení digitalizace stavebního řízení.

V Kupkově týmu budou podle Fialy odborníci z jednotlivých resortů i ministři, kterých se problematika dotýká. Pověření týmu ministra dopravy koordinací digitalizace stavebního řízení, která jinak spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj, není podle premiéra v rozporu s kompetenčním zákonem. Po Bartošově odchodu bude ministerstvo pro místní rozvoj dočasně řídit ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kupka už ve středu večer oznámil, že stavební úřady dostanou možnost vrátit se k systémům před digitalizací.

Studie: Systém bude fungovat nejdřív za rok

Systém digitalizovaného stavebního řízení by mohl být podle analýzy pro vládu v přijatelném stavu odhadem za 12 až 18 měsíců. A to po zapojení zhruba 50 lidí a zvýšení sumy na vypracování o 200 až 300 milionů korun. Do odhadů ale není započítáno, že bude třeba dodavatele nejprve vybrat v soutěži, to by mohlo trvat minimálně dalších šest měsíců. Vyplývá to ze shrnutí analýzy vypracované týmem několika ministerstev. Na analýzu představenou minulý týden na jednání vlády poukazovali zástupci stran koalice Spolu poté, co premiér Petr Fiala (ODS) navrhl prezidentovi odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti).

Na nedostatky digitalizovaného stavebního řízení, které ministerstvo pro místní rozvoj spustilo 1. července, si stěžují stavební úřady, stavebníci i další subjekty. Bartoš dostal postupně několik lhůt pro uvedení systému do fungující podoby. Analýza vypracovaná týmem lidí z ministerstev dopravy, financí, práce a zdravotnictví doporučuje dočasně zastavit vývoj nových systémových funkcionalit, posílit kapacitu vývojových týmů a uzavřít robustní zakázku, nikoliv dělit dodání na malé zakázky.

V současnosti digitalizaci stavebního řízení chybí podle analýzy některé funkcionality předpokládané zákonem a nezbytné pro digitální řízení. Portál stavebníka a Informační systém stavebního řízení (ISSŘ) byly nasazeny, ale vykazují problémy. Evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací se realizovala jako spisová služba, upozorňuje dokument. Národní geoportál územního plánování byl nasazen v nejasném rozsahu a analýza ho tak nemůže hodnotit. Tým ministerstev totiž neobdržel přístup k jeho zdrojovému kódu a vývojářům.

Priorita: Personálně posílit vývoj

Za současnými problémy se systémy stojí podle analýzy to, že nebyla jasně definována byznysová architektura a analýza. Není tak jasné, jak má z hlediska funkcionality vypadat výsledné řešení. Minimální funkcionalita pak byla definována bez účasti úředníků a řada běžných uživatelských potřeb a scénářů není pokrytá. Nenastalo také dostatečné testování s uživateli a jejich proškolení. Na vypracování sice byly zvoleny moderní technologie, implementace ale vykazuje známky překotného zpracování, píše se ve shrnutí analýzy.

Tým zástupců čtyř ministerstev proto pro čtvrté čtvrtletí letošního roku doporučuje kromě jiného provést byznysovou analýzu potřeb stavebních úřadů a definici minimálních funkcionalit systémů. Do té doby doporučuje dočasně pozastavit další vývoj. Zároveň by se měly stabilizovat současné funkcionality a odstranit nedostatky ovlivňující provoz. Bez vývoje nových funkcionalit by se základní opravy mohly odhadem dokončit do konce letošního roku.

V první polovině roku 2025 je pak potřeba posílit počet vývojářů, v současnosti totiž podle analýzy na ISSŘ například pracuje pět vývojářů, což tým považuje za „naprosto neadekvátní“. Dále by se měla zajistit dostatečná uživatelská podpora, v současném režimu rychlých oprav nedostávají podle tvůrců analýzy uživatelé řádné informace o tom, co je nového a jak novinky použít.

Z legislativního pohledu by mělo vzniknout přechodné období, ve kterém nebude povinné využívat ISSŘ a nebude možné žádat vlastníky dopravní a technické infrastruktury o vyjádření přes portál stavebníka. Stavební úřady totiž nyní stejně vedou dobíhající řízení podle starého stavebního zákona a většinou v lokálně instalovaném softwaru.

