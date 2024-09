Dostavba Pražského okruhu se opět přiblížila. Povolení získaly další dva úseky

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko se stavbou dvou úseků Pražského okruhu mezi D8 a D6. Jejich součástí je také severní přemostění Vltavy.

Dokument je zveřejněný na úřední desce portálu EIA a upozornil na něj server Zdopravy.cz. Ministerstvo řeší také posudek pro stavbu třetího úseku, tedy z Březiněvsi do Satalic.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může pokračovat v přípravě stavby. „Dle závěrů v dokumentaci EIA provedeného posouzení lze předpokládat, že přínosy spojené s převedením tranzitní dopravy na novou dálniční komunikaci převáží nad zápory, které jsou spojené s vedením nové komunikace dnes relativně klidovým územím," uvedl MŽP, které zároveň stavilo několik desítek podmínek.

Kilometry tunelů

Oba úseky budou dohromady měřit zhruba 15 kilometrů. Velká část trasy bude svedená do tunelů. Z Ruzyně do Suchdola jsou naplánovány tři o celkové délce 3,45 kilometru, mezi Suchdolem a Březiněvsí budou rovněž tři o celkové délce 1,2 kilometru. Náklady by měly podle odhadů být 16 miliard korun.

Proti plánované trase bojují tamní radnice. Koncem srpna 2022 ale Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost městské části Praha-Dolní Chabry. Neúspěšnou stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podal také spolek Chvalská a několik obyvatel Prahy.

Vnější okruh kolem Prahy má po dokončení měřit asi 83 kilometrů, v současnosti je v provozu zhruba polovina. Kromě severozápadní části chybí také jihovýchodní úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Ten by se měl začít stavět do konce příštího roku, první úseky v této části by mohly být v provozu do konce roku 2027. Kompletně dokončený by měl být Pražský okruh do roku 2033 spolu s celou základní dálniční sítí, jak dříve uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

