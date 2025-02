Příští rok bude v Česku připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic, uvedl ministr Kupka

Pro příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic, pro rok 2027 to bude více než sto kilometrů. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Vláda podle něj dělá všechny kroky k tomu, aby v roce 2033 byla v Česku dokončena základní dálniční síť.

Europoslanec Filip Turek (za Motoristé sobě) míní, že je třeba při výstavbě dálnic něco systémově změnit. „Musíme přestat financovat neziskovky, které stojí za tím, že se bojkotuje jejich výstavba,“ dodal. Rok 2033 pro dostavbu základní dálniční sítě je podle něj realističtější, ale netroufá si říct, jestli bude splněn. Kupka s Turkem se shodli na tom, že by se ale neměla výrazně omezovat vlastnická práva majitelů pozemků.

Stát v tomto roce podle dřívějších informací zahájí stavbu více než 50 kilometrů nových dálnic. Mezi nimi by měl být například i poslední nedokončený úsek dálnice D1 u Přerova. Dokončeno bude dalších 25,5 kilometru dálnic. Zároveň by měla začít stavba téměř 93 kilometrů silnic první třídy. V Česku je rozestavěno přes 131 kilometrů dálnic, otevírat by se měly postupně v příštích letech.

V loňském roce stát zprovoznil 46,5 kilometru dálnic, přibližně dvakrát více než předloni. Řidiči začali loni nově jezdit po části dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, dále po D35 mezi Opatovicemi a Časy a po novém úseku D4 mezi Příbramí a Pískem. Otevřely se i obchvaty Otrokovic po D55, kolem Lubence na dálnici D6 a kolem Panenského Týnce na D7. Dalších téměř 23 nových kilometrů přibylo na silnicích první třídy.

