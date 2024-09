Fiala navrhl odvolání Bartoše. Po Pirátech chce jméno nového ministra pro místní rozvoj

Premiér Petr Fiala (ODS) navrhne ke 30. září prezidentu Petru Pavlovi odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Svůj krok vysvětlil tím, že Bartoš podle něj není schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce. Od středy bude mít digitalizaci na starost tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS).

Fiala uvedl, že je spokojený s prací ostatních pirátských ministrů a své rozhodnutí nepovažuje za vypovězení koaliční smlouvy. Piráty žádá, aby předložili svého kandidáta na nového ministra pro místní rozvoj, který funkci manažersky zvládne. O svém rozhodnutí, ke němuž definitivně dospěl po dnešní ranní schůzce s Bartošem, informoval předem koaliční partnery i prezidenta Petra Pavla. Ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X uvedl, že se o odvolání Ivana Bartoše dozvěděl telefonicky „krátce před tiskovku konferencí“. „Je zodpovědností premiéra, aby po překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ doplnil Rakušan.

Šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že přestože byla Bartošovi nabízena pomoc, situace s digitalizací stavebního řízení se výrazně nezlepšila. Odvolání považuje za logický krok.

Žádné další průtahy

Fiala uvedl, že si lidsky i osobně Bartoše váží a vždy se na něj mohl spolehnout. „Toto rozhodnutí nedělám s lehkým srdcem, ale digitalizace je klíčový projekt pro modernizaci českého státu a nemůžeme si dovolit žádné další průtahy,“ konstatoval. Jako člověk odpovědný za naplňování programového prohlášení a fungování vlády nevidí nyní jiné řešení, než výměnu ministra.

Po minulém jednání vlády, kde se digitalizace probírala, a následně dnešní schůzce s Bartošem nabyl Fiala jistotu, že Bartoš není schopný digitalizaci dotáhnout do konce. „Myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu ten proces digitalizace stavebního řízení je,“ míní Fiala. Premiér dodal, že Bartošovi opakovaně dával čas na vyřešení situace, ale úspěšný konec je v nedohlednu.

„To jediné, co si starostové, úředníci a občané přejí, je, aby digitální řízení konečně fungovalo. Pokud tomu dnešní rozhodnutí premiéra Fialy pomůže, bude to jedině dobře. V takovém případě musí jít personálie stranou,“ uvedl na síti X předseda poslaneckého klubu koaliční TOP 09 Jan Jakob.

Havlíček: Šílené načasování

První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček rozumí návrhu na odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) pro selhání ve stavebním řízení. Za šílené ale považuje, že k tomu premiér Petr Fiala (ODS) přistoupil až po fiasku Pirátů ve volbách a následné Bartošově rezignaci z čela strany.

„Rozumím, že je odvolán pro naprosté selhání ve stavebním řízení, to mělo nastat už před několika týdny, ale premiér to navzdory varování odborníků vymlčel,“ uvedl Havlíček. „Šílené je to, že to Petr Fiala udělal až po fiasku Pirátů politickém v krajských volbách a následné rezignaci Ivana Bartoše z čela Pirátů,“ podotkl.

