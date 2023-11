Developer: Stejně jako v minulé krizi si pozemky drží cenu nebo zdražují

Ceny pozemků neklesají. Stejně jako v minulé krizi naopak zdražují, tvrdí spolumajitel a generální ředitel skupiny EBM Jakub Vais.

„Většina majitelů si myslí, že dokáže spočítat, za kolik může developer výstavbu prodat, a to je kámen úrazu,“ říká Vais.

Na trhu totiž panuje zcela odlišná situace než před třemi roky. Developer totiž nedosáhne na stejnou prodejní cenu, velmi výrazně zdražily stavební materiály a peníze všeobecně.

FOTOGALERIE: Nejdražší dům v Dubaji. Magnát jej prodává za miliardy, zdobí jej statisíce plátků zlata Reality Stále rostoucí trh s nemovitostmi v Dubaji dosáhl nového rekordu. Na prodej je nejdražší dům, či spíše zámek ve stylu Versailles, za 204 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy korun). Mramorový palác, který mimo jiné zdobí 700 tisíc plátků zlata, kupole na stropech, garáž pro 15 aut či akvárium s mořským korálem o objemu 80 tisíc litrů, si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže. duk Přečíst článek

„Není problém úvěr splatit, ale to, že dramaticky zdražil. Ze čtyř procent před třemi roky na 9,5 procenta nyní, a to jsou desítky milionů korun u každého projektu, a to se logicky muselo promítnou do cen,“ dodává Vais.

Doba je dle Vaise složitá. V některých projektech prý jeho firma pociťuje úbytek klientů, především hypotekářů. Naprosto odlišná situace ale prý panuje na trhu luxusních nemovitostí. „Byty v projektu Erbenova za desítky milionů jsme vyprodali všechny,“ uzavírá Vais.

Podcast Realitní Club s Jakubem Vaisem vyjde již zítra ráno.

Architekt Jan Holna: Praha trpí tím, že není zdravě zahuštěná Reality Praha není zdravým způsobem zahuštěná. A trpí kvůli tomu, říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Hlavní město má spoustu satelitů, ze kterých jezdí každé ráno a večer spousta lidí do města za prací. Tvoří dopravní zácpy, zahušťují dopravu a otravují vzduch zplodinami ze svých aut. Dalibor Martínek Přečíst článek

Lidé nahromadili peníze, teď je zase vrhnou do nemovitostí. Ceny neklesnou, říká Prokop Svoboda Reality Lidé, zejména ti movitější, kumulovali poslední dva roky zdroje, říká Prokop Svoboda, majitel a zakladatel realitní společnosti Svoboda & Williams. A teď pomalu přichází čas, kdy tyto peníze opět vrhnou do nemovitostí. „Možná měli pocit, že jim peníze plesnivěly na účtu,“ říká Svoboda. Dalibor Martínek Přečíst článek