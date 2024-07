Data ze stavebních řízení v ohrožení. Dodavatel systému žádá po ministerstvu 360 milionů

Společnost Vita software, která dosud dodávala většině stavebních úřadů systém pro stavební řízení, žádá po ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) 360 milionů korun, píše web HN.cz. Pokud stát firmě Vita software nezaplatí, hrozí podle serveru, že mu firma neposkytne data ze starých stavebních řízení. Ministerstvo plánuje, že údaje získá bez účasti stávajících dodavatelů.

Vita software dodává zhruba 85 procentům úřadů v Česku program, ve kterém úředníci vedou stavební řízení podle starého zákona. Od začátku tohoto měsíce ale platí nová legislativa a MMR v souladu s ní spustilo centrální informační systém stavebního řízení (IS SŘ).

Ministerstvo původně počítalo s tím, že si města zajistí převod dat do nového systému se svými stávajícími dodavateli smluvně. S tím, že se největší z nich bude vzpírat, se podle serveru nepočítalo. „Chtěli 600 000 korun za každý převedený stavební úřad. To je nesmyslná částka,” řekl HN.cz ředitel odboru digitalizace a informačních systémů na MMR Petr Klán. Celkem by tak šlo o 360 milionů korun. Vita software podle serveru argumentuje, že na migraci dat má ministerstvo z Národního plánu obnovy vyčleněno právě 360 milionů korun.

Stát nyní plánuje získat data o stavebních řízení bez účasti stávajících dodavatelů. „Bude to pro ministerstvo pracnější, ale rozhodně se nebavíme o 400 milionech,” uvedl Klán.

Úředníci sami nic nezmohou

Vita software tento týden vyzvala v hromadném dopise stavební úředníky, aby i nové žádosti zpracovávali v jejím systému, který upravila v souladu s novou stavební legislativou. Podle ministerstva ale takový postup není možný, protože jediným systémem pro výkon agendy stavebního řádu je podle stavebního zákona IS SŘ.

Nový stavební zákon začal platit 1. července pro všechny typy staveb. Norma například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Řízení má být navíc pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace je on-line. Úřady a stavebníci mají komunikovat v propojených systémech.

S novým on-line systémem stavebních řízení mají úřady v Česku dál potíže. Podle nich má řadu vad a spíše jim ztěžuje práci. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přiznal potíže s přechodem a radnicím slibuje podrobný manuál.

