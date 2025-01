Stát nabídl v aukci zámek Veleslavín. Za půl miliardy ho nikdo nechce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ani na druhý pokus neprodal pražský zámek Veleslavín. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 493 milionů korun se opět nikdo nepřihlásil, plyne z aukčního webu. Úřad v tiskové zprávě uvedl, že co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení na prodej zámku.

Reklama

Poprvé se ÚZSVM pokusil zámek Veleslavín prodat loni v listopadu, tehdy byla vyvolávací cena 580 milionů korun. Do dražby se ani tenkrát nikdo nepřihlásil. Úřad následně nabídl nemovitost za vyvolávací cenu hlavnímu městu a městské části Praha 6, které však považovaly navrhovanou cenu za příliš vysokou. Pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) tehdy uvedl, že magistrát je ochotný zaplatit maximálně třetinu.

Majetkový úřad nyní uvedl, že vyhlásí nové kolo aukce, její podrobnosti zveřejní na svých internetových stránkách. „Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s barokním zámkem a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití,“ uvedl úřad.

Zámek, který nikdo nechce ani se slevou. Štiřín opět nenašel kupce Reality Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ani napotřetí neuspěl s pokusem prodat středočeský zámek Štiřín v elektronické aukci. Do dražby s vyvolávací cenou 1,7 miliardy korun se nikdo nepřihlásil, plyne z aukčního webu. ČTK Přečíst článek

Reklama

Majetkový úřad v minulosti navrhoval zařadit zámek Veleslavín do výměny nemovitostí mezi Prahou a státem, ze které ale nakonec sešlo. Žádost Prahy o bezplatný převod ÚZSVM odmítl. Městská část Praha 6 loni s majetkovým úřadem dohodla roční zápůjčku a v červnu část areálu zpřístupnila veřejnosti.

Zámek Veleslavín není jedinou nemovitostí, kterou se ÚZSVM nedaří prodat. Loni neuspěly pokusy o dražby středočeského zámku Štiřín a pražského Paláce Broadway, které by v obou případech mohly znamenat pro majetkový úřad rekordní prodej. Další aukce obou těchto nemovitostí se uskuteční příští týden.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Po komunistickém převratu byl areál znárodněn. Po revoluci měly objekt v nájmu různé instituce. Nyní spadá pod ÚZSVM, který areál získal od ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2015. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986.

Stát prodává zámek po podvodníkovi. Chce za něj 60 milionů Reality Stát prodává zámek v Bezdružicích. Za kulturní památku, která patřila podnikateli Jiřímu Kubíčkovi odsouzenému za podvod, chce minimálně 60 milionů korun. Petra Nehasilová Přečíst článek

Hrabě František Kinský: Zámky už nejsou rodinné domy, ve kterých by se mělo bydlet Leaders Štědrý den je tu. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejňuje nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Sváteční dny startují rozhovorem s populárním šlechticem Františkem Kinským. „Historii rodiny si nesete s sebou. Můj otec, když se ho ptali, co znamená šlechtictví a co šlechta, říkal: Žijeme v jednadvacátém století, šlechta je mrtvý pojem. To už neexistuje a existovat nebude. Jsme republikou, jsme občané. Máme jenom nějakou historickou povědomost o své rodině,“ říká František Kinský. Dalibor Martínek Přečíst článek

Fotogalerie: „Nekouzelnější“ místo v Česku? Grandhotel Pupp v Karlových Varech Enjoy Hostil Bacha, Beethovena či Richarda Wagnera. V karlovarském Grandhotelu Pupp se ale ubytovala i Marie Terezie, car Petr Veliký nebo Franz Kafka. V novodobé historii ho vyhledávají hlavně hvězdy tamního filmového festivalu. A služby pětihvězdičkového hotelu ocenili i cestovatelský server Amazing Places. Stal se „nejkouzelnějším místem“ v Česku. pej Přečíst článek