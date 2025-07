Barokní zámek Bezdružice na Tachovsku dál hledá nového majitele. Za 52 milionů je drahý

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových napotřetí neuspěl s prodejem barokního zámku Bezdružice na Tachovsku s téměř dvouhektarovým lesoparkem.

Státní úřad zámek nabídl ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí nejméně za 52 milionů korun. Nikdo nesložil kauci, aukce byla proto automaticky zrušena. Úřad vyhlásí další kolo výběrového řízení, informovala o tom jeho mluvčí Michaela Tesařová.

Elektronická aukce areálu s minimální vyhlašovanou cenou 52 milionů korun měla být zahájena dnes v 10:00 a měla trvat do 16. července do 10:00. Zájemci museli do půlnoci 14. července složit kauci pět milionů korun, což se nestalo. První aukce zámku s minimální cenou 60 milionů korun se měla konat letos 10. a 11. února. Kauci také nikdo nesložil, stejně tak při druhém pokusu majetkového úřadu o aukci v dubnu za cenu 54 milionů korun.

Zámek Bezdružice, který je kulturní památkou, získal podle mluvčí stát loni po rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Před více než deseti lety koupil zámek podnikatel Jiří Kubíček, který v něm měl velkou kolekci loveckých trofejí a vycpaných zvířat. V červnu 2022 byl odsouzen k osmi letům vězení za podvedení téměř 8000 investorů, jimž podle soudu způsobil škodu 2,25 miliardy korun. Policisté mu obstavili majetek. Zámek je teď podle ÚZSVM z většiny vyklizený. Stát ho převzal loni o prázdninách a musí ho do dvou let prodat. Po úspěšném prodeji areálu převedeúřad výnos na speciální účet ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.

Oprava bude nutná

Podle starosty Bezdružic Lumíra Kadlece zámek není v katastrofálním stavu, opravu ale bude potřebovat. Město s necelou tisícovkou obyvatel by podle něj uvítalo, kdyby areál někdo s dobrým záměrem koupil a opět oživil. "Mně osobně by se líbilo, kdyby to někdo využil třeba na wellness, relaxační centrum a podobně. Aby se otevřela restaurace na terase s krásným výhledem na Bezdružice. Bylo by to příjemné pro turisty i pro naše občany," poznamenal.

Zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. V 19. století se přeměnil na kanceláře, v části byl soud a vězení a od 50. let minulého století sloužil po úpravách jako rekreační zařízení a ozdravovna ČKD Praha. V letech 1999 až 2004 prošel velkou rekonstrukcí a otevřel se i veřejnosti. V roce 2014 vznikly v zámku pokoje se sociálním zařízením, kuchyně pro restauraci a vinárna, byla obnovena kaple a vzniklo malé wellness centrum. Část památky byla uzpůsobena pro prohlídky.

