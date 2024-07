Česká pošta od začátku roku prodala nemovitosti za téměř půl miliardy

Česká pošta v letošním prvním pololetí prodala nemovitosti za téměř půl miliardy korun. Loni za celý rok to byly nepotřebné budovy a pozemky za 690 milionů korun, o rok dříve 50 budov za 1,2 miliardy korun. Uvedl to mluvčí Matyáš Vitík.

Reklama

Prodej majetku se podle Vitíka koná kontinuálně bez ohledu na loňské zrušení 300 poboček. Loni pošta prodala 45 budov. Podnik naopak ustoupil od prodeje tzv. hlavní pošty na rohu Jindřišské ulice a ulice Politických vězňů v Praze 1 za zhruba 1,5 miliardy korun. I s tímto objektem letos pošta počítala s výnosem z prodeje nemovitostí okolo 2,5 miliardy korun.

„Aktuálně není vypsaná žádná nabídka na odkup Jindřišské, variant, jak s budovou dále nakládat, je více. Jedou z nich je možnost vypsání zakázky na lease agenta, který by s prodejem budovy pomohl,“ řekl Vitík.

Obyčejná práce: Pošta mi nedala nic dobrého, říká doručovatelka Zprávy z firem Česká pošta prochází transformací, chce se dostat do černých čísel. Proto zavřela tři stovky poboček a prodává své nemovitosti. Ztráta státního podniku se loni po několika letech dostala pod miliardu a dosáhla „pouze” 700 milionů korun. Letos si chce podnik vylepšit čísla prodejem své vlajkové lodi, tedy hlavní pošty v pražské Jindřišské ulici. V aukci za ní vyžaduje minimálně 1,5 miliardy korun. Michal Nosek Přečíst článek

Do budoucna pošta počítá vedle odprodeje nemovitostí i s možnou nabídkou části podniku zabývající se balíkovými službami. Komerční Balíkovna by se měla od státního podniku oddělit v příštím roce. „Česká pošta začátkem srpna vypíše výběrové řízení na poradce, který jí pomůže s aspekty, které souvisí s ekonomickou a právní transakcí, jejímž předmětem bude právě Balíkovna. Jednou z variant je prodej 100 procent Balíkovny. Časový horizont předpokládáme do 12 měsíců od výběru poradce,“ dodal mluvčí.

Reklama

Výnosy z prodeje majetku pošta používá k investicím do pobočkové sítě. Loni podnik vykázal ztrátu 756 milionů korun, což je o jednu miliardu méně než v předchozím roce. Provozní výnosy včetně příjmů z prodeje majetku vzrostly o 0,9 procenta na 19,037 miliardy korun. Letos počítá s hospodařením okolo nuly.

Česká pošta dál snižuje ztrátu. Loni to bylo o miliardu Zprávy z firem Česká pošta v loňském roce snížila ztrátu o jednu miliardu na 756 milionů korun. Provozní výnosy včetně příjmů z prodeje majetku vzrostly o 0,9 procenta na 19,037 miliardy korun. Provozní náklady bez odpisů klesly o 3,2 procenta na 19,114 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Občanku v mobilu už akceptují na mnohých úřadech. A pošta stále nic Money Díky digitální občance už nemusíte vždy a každému ukazovat všechny osobní informace, ale jen ty, které jsou opravdu potřeba. Výhody občanky v chytrém mobilu zatím však nyní využívá jen půl milionu Čechů. Donedávna se s ní totiž na mnoha místech prokazovat nedalo. Od 1. července ji ale už jako oficiální doklad uznává řada institucí od policie přes soudy až po katastrální či živnostenský úřad. V další fázi se má připojit i pošta a školy. Shrnujeme pro vás to nejdůležitější, co byste o digitální občance v mobilu měli vědět, abyste ji mohli bezpečně používat a na co si dát pozor. Věra Tůmová Přečíst článek