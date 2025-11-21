Nový magazín právě vychází!

Century 21 rekordně roste díky inovacím a vzdělávání

Realitní síť CENTURY 21 pokračuje v silném růstu. Za uplynutá tři čtvrtletí roku 2025 se počet nových makléřů zvýšil o 156 a celkový obrat společnosti vzrostl o 41,3 procenta na 252 milionů korun. Největší úspěch však zaznamenali nováčci – jejich průměrný obrat se v adaptačním období oproti loňsku více než zdvojnásobil, z 113,5 tisíc na 272 tisíc korun.

S více než 460 aktivními makléři, systematickou podporou nováčků a rostoucím důrazem na inovace potvrzuje CENTURY 21 své ambice stát se nejvýkonnější realitní sítí v Česku. Letošní rok lámal rekordy jeden za druhým. V porovnání s minulým rokem dosáhl nárůst obratu sítě v červenci, který byl druhým nejlepším měsícem v historii, a srpnu až o 66,3 procent

Úspěšný růst společnosti je tažen zejména komplexní náborovou strategií nových spolupracovníků, jejich efektivní adaptací a důrazem na vnitřní a organické posilováním týmů napříč celou realitní sítí. Tato metoda přivedla do kanceláří CENTURY 21 v Česku během devíti měsíců téměř 160 nováčků. Jsou to právě nové posily, kterým významně roste obrat, a to až o 153,4 procent v meziročním srovnání. Dokazuje to, že junioři procházejí rychlou a efektivní adaptací, podávají vysoce kvalitní výkony a čím dál tím více se stávají významným tahounem růstu celé sítě CENTURY 21.

„Za poslední rok jsme se intenzivně zaměřili na zkvalitnění naší vzdělávací akademie. Nováčci u nás absolvují komplexní měsíční školení a cílený mentoring, který přizpůsobujeme individuálním potřebám. Díky tomu vidíme, že i v prvních měsících dokážou být velmi úspěšní,“ říká Tomáš Jelínek, ředitel Century 21.

K hladkému startu pomáhá i silná firemní kultura. CENTURY 21 pravidelně pořádá akce pro celou realitní síť. Letošní Boot Camp, který se nesl v duchu „překonej sám sebe“ spojil týmové aktivity s osobním rozvojem. Makléři si vyzkoušeli například chůzi po žhavém uhlí či lámání lžičky myslí. „Cílem bylo ukázat, že stejně jako v obchodu i v životě je někdy potřeba vystoupit z komfortní zóny,“ dodává Jelínek.

