Předpověděl hypoteční krizi před 15 lety, teď varuje před další velkou vodou

Může se zopakovat americká hypoteční krize z roku 2007, která přerostla v globální finanční krizi? Dave Burt, generální ředitel investiční výzkumné společnosti DeltaTerra Capital, byl jedním z mála, kteří před patnácti lety vsadili na to, že je trh s bydlením je na pokraji kolapsu, a teď opět mluví o tom, že se podobná katastrofa může odehrát znovu. Tentokrát by k opakování historie mohlo vést přehlížené klimatické riziko, řekl CNBC.

Knižní bestseller Michaela Lewise The Big Short a posléze úspěšný film pod českým názvem Sázka na nejistotu o tom, jak pohádkově zbohatnout na hypotečním krachu, možná čekají pokračování. Burt řekl CNBC, že výzkum DeltaTerra Capital naznačuje, že 20 procent amerických domů ohrožuje nesprávné stanovení ceny kvůli riziku povodní. „Myslíme si, že tento problém je co do rozsahu možná čtvrtinovým ve srovnání s globální finanční krizí, ale stejně by mohl mít velmi, velmi nepříjmené dopady do těchto exponovaných komunit,” řekl Burt.

Burt vystoupil ve chvíli, kdy trh s bydlením v současnosti zažívá zásadní posun kvůli vyšším sazbám hypoték a centrální banky ve světě pokračují v boji proti inflaci zvyšováním úrokových sazeb. Podle Burta už loňský hurikán Ian na Floridě ukázal, že pro majitele domů bude noční můru pojištění proti povodním. Proto v souvislosti se změnami klimatu mluví o časované bombě.

Nadhodnocený trh?

Americká krize trhu s hypotékami v roce 2007 byla způsobena nesplácenými rizikovými úvěry, jenže nedávná studie nyní varovala, že americký trh s bydlením by mohl být nadhodnocen o přibližně 200 miliard dolarů (asi 43 bilionů korun) kvůli rizikům povodní. Analýza byla zveřejněna v polovině února v časopise Nature Climate Change. Studie modelovala změny na úrovni nemovitostí v riziku povodní v USA v průběhu příštích tří desetiletí a varovala, že domácnosti s nízkými příjmy jsou obzvláště zranitelné vůči ztrátě hodnoty jejich domova.

„Klimatická rizika nejsou započítávána do trhu s bydlením,” řekl CNBC Jeremy Porter, který se na studii podílel. V současné době studie uvádí, že téměř 15 milionů amerických nemovitostí čelí jednoprocentní roční pravděpodobnosti záplav, přičemž očekávané roční škody na nemovitostech podle předpovědi překročí 32 miliard dolarů.

Rovněž autoři studie varovali, že zvyšující se četnost a závažnost záplav v důsledku prohlubující se klimatické změny by mohla do roku 2050 zaznamenat nárůst počtu amerických nemovitostí vystavených záplavám o 11 procent a nárůst průměrných ročních ztrát nejméně o 26 procent. „Když kupujete dům, jedním z nejdůležitějších aspektů jsou náklady na údržbu, jak ale budou tyto náklady související s klimatem vypadat za několik let?” ptá se Burt. Podle studie nadhodnocení nemovitostí je rozšířenější mezi lidmi s nižšími příjmy.

Někdo to zaplatit musí

Munich Re, největší světová zajišťovna, počítala v roce 2022 ekonomické ztráty, protože klimatická krize způsobila extrémnější jevy počasí jako právě hurikán Ian v USA nebo rozsáhlé záplavy v Pákistánu. Odhaduje se, že škody za loňský rok dosáhly 270 miliard dolarů, z čehož asi 120 miliard pokrylo pojištění.

„Někdo za tyto rostoucí ztráty musí zaplatit,” řekl CNBC Ernst Rauch, hlavní klimatický a geovědec z Munich Re. „Bez ohledu na to, zda je pojištěný nebo ne, je to rostoucí ekonomická zátěž.”

