Pláže, které hrají všemi barvami. Jedenáctka pláží, které stojí za to navštívit alespoň jednou v životě

Řada nadšených cestovatelů už dávno ví, že písek na plážích nemusí být jen béžový nebo bílý. Může být třeba i růžový, dozelena, a dokonce i černý. Stejně tak ani moře či oceán nemusí být na pláži jen z jedné strany. Prohlédněte si osm kouzelných míst s 11 neobvyklými plážemi, které proslavila nejen jejich nádhera a barevnost jejich písku, ale i fantastická přírodní scenérie, která vznikla jako pozoruhodná hříčka přírody.

Pink Beach, ostrov Padar, Národní park Komodo, Indonésie – Indonéská republika

Říká se, že růžových pláží je na celém světě prý jen sedm. A jedna z těch nejslavnějších se nachází na ostrově Padar v Indonésii. Zdejší Pink Beach za své netypické růžové zbarvení vděčí mikroskopickým živočichům zvaným Foraminifera, kteří na korálových útesech produkují červený pigment. Tato malebná růžová pláž je ale součástí Národního parku Komodo, kde žijí chránění varani, největší ještěři světa, kterým se někdy říká komodští draci. Kvůli přírodní rezervaci a ochraně těchto ještěrů, má být ale na ostrov už placený vstup.

Prohlédněte si sérii jedinečných pláží světa, které stojí za navštívení alespoň jednou za život:

Elafonisi, Kréta, Řecko

Za další růžovou pláží nemusíme cestovat ani tak daleko. Nachází se totiž jen pár hodin letu na řeckém ostrově Kréta. V jeho západní části je další neuvěřitelně půvabná růžová pláž, která je zhruba 400 metrů dlouhá. Jedná se defacto o písečný val spojující malinký ostrůvek Elafonisi s hlavním ostrovem, tedy s Krétou.

Skleněný most (The Glass Window Bridge), Bahamy – Bahamské společenství

Další z unikátních pláží, o které se dá říci, že to je opravdový div přírody, je skalní útvar, kterému se říká Skleněný most na Bahamách. Je to jedno z mála míst na světě, kde máte šanci jednoduše porovnat dvě různé barvy moře. Z jedné strany tento zhruba deset metrů široký Skleněný most omývají sytě modré vlny Atlantského oceánu a z druhé strany tyrkysové vlny ze zátoky Eleuthera.

Makalawena, Velký ostrov (Big Island), Havaj, USA

Hned několik dalších jedinečných pláží naleznete na Velkém ostrově v souostroví Havaj. První z nich, která určitě stojí za návštěvu je nádherná asi kilometrová pláž s bílým pískem, která se nachází hned za plážovým parkem Mahaiula Beach Park. Ačkoliv je hůře dostupná, stojí za to se na ni vydat.

Papakolea, Velký ostrov (Big Island), Havaj, USA

Ani další z unikátních havajských pláží, Papakolea není zrovna snadno dostupná. Je to ale jedna ze dvou působivých havajských pláží, která je zbarvena dozelena.

Údolí Pololu, Velký ostrov (Big Island), Havaj, USA

Na Havaji jsou ale také proslulé černé pláže. Jednou z nich je například zcela odlehlá pláž, kde se mísí jemný černý písek a velké leštěné lávové kameny.

Punaluu, Velký ostrov (Big Island), Havaj, USA

Tou nejznámější černou pláží je na Velkém ostrově ovšem Punaluu Black Sand Beach, která se nachází mezi městy Kona a Hilo nedaleko vesnice Volcano Village a v bezprostřední blízkosti národního parku havajských sopek - Hawaii Volcanoes.

Anse Lazio, ostrov Praslin, Seychelská republika

Pláž zvaná Anse Lazio na ostrově Praslin na Seychelách je podle světoznámého průvodce Lonely Planet označovaná za nejkrásnější v celém souostroví, ne-li rovnou na celém světě. Pyšní se zlatavým pískem a tyrkysovým mořem a celou tuto úchvatnou scenérii dokreslují ještě impozantní obří kompozice z balvanů roztroušených po pláži. Na rozdíl od odlehlých havajských pláží, ale k této nádherné pláži se dá dostat docela snadno a v blízkosti jsou i restaurace a stánky s občerstvením. Přístup na tuto pláž je placený.

Bora Bora, Francouzská Polynésie, Francie

Úchvatná přírodní scenérie a jedinečná pláž proslavila také atol, ostrov Bora Bora v souostroví 29 ostrovů Francouzské Polynésii. Ostrov ležící severozápadně od Tahiti je známý svou působivou přírodní scenérií, kdy nad pláží s tyrkysovou lagunou a luxusními bungalovy se tyčí k nebi strmé horské štíty s ikonickou horou Otemanu.

Whitehaven Beach, ostrov Whitsundays, Queensland, Austrálie

Přesuneme-li se z Bora Bora západním směrem, máme šanci vidět další kouzelnou pláž Whitehaven Beach, která se až nápadně často ocitá na seznamech těch nejkrásnějších pláží světa. Whitehaven s bělostným pískem leží na ostrově Whitsundays, který je v centru Velkého bariérového útesu u centrálního pobřeží Queenslandu na severovýchodě Austrálie. Na severní části této pláže je zátoka Hill Inlet, kde je i nejkrásnější výhled na obě pláže současně a to Whitehaven Beach i Hill Inlet.

Nosy Iranja, ostrov Nosy Iranja, Madagaskar

O jedinečném půvabu madagaskarské pláže na ostrůvku Nosy Iranja, kde se moře potkává na bělostném písečném valu ze dvou stran se dočtete i v jedné z našich reportáží. Zhruba kilometrová bělostná pláž, která působí tak trochu jako ráj na zemi, tu spojuje větší ostrůvek s ještě menším soukromým ostrůvkem. Dostat se sem je možné jedině lodí, obvykle v rámci výletů cestovních kanceláří. A že to rozhodně stojí za to si přečtete v reportáži.

