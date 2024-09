Nejenom dokončená digitalizace stavebního zákona. V Česku by se lépe stavělo, kdyby se zrušily kraje

Výstavba v Česku vázne. Povolovací řízení trvá v průměru pět až osm let. A když do něj vstoupí soudy, protáhne se klidně na i 15 let. Co by se mělo změnit, aby se výstavba zrychlila, odpovídali na dalším setkání Realitního Clubu zástupci developerů, bank i právníci.

Primárně by mělo dojít na dokončení digitalizace stavebního zákona, bezpochyby by pomohla i změna české státní správy. To je ale běh na dlouhou trať. „Lze uvažovat o zmenšení počtu obcí, a dokonce i o zrušení krajů. V počtu samospráv na počet obyvatel jsme světovými přeborníky je varovné. Významně to státní správu prodražuje a zároveň prodlužuje stavební řízení,“ říká hlavní ekonom Trinity Banky Lukáš Kovanda.

Po snižování počtu stavebních úřadů volá i Tereza Kouklová ze SFG Holding. Architekt Jan Holna ze studia DAM architekti požaduje zjednodušení legislativního procesu. Zjednodušení výstavby v Česku by podle něj pomohlo i přenastavení povědomí veřejnosti. „To není jen otázka legislativy, ale i toho, jak vlastně naše veřejnost přijímá výstavbu a změny ve veřejném prostoru,“ říká Holna.

„Pojďme dodržovat zákony a vést konstruktivní debatu a vést debatu na základě faktů nikoliv dojmů a pocitů,“ dodává Jan Šulc, výkonný ředitel EBM Group.

Co by přispělo k urychlení povolovacího řízení podle Michaely Váňové z Central Group nebo advokátky Kristýny Faltýnkové z PRK Partners? Podívejte se, jak odpovídali v anketě Newstreamu. Video se spouští automaticky v úvodu tohoto článku.

Setkání Realitního Clubu proběhlo v prostorách nově otevřené galerie The Gallerister, která se nachází v citlivě zrekonstruovaném dvoupatrovém multifunkčním prostoru ve Štěpánské ulici, bezprostředně vedle vchodu do ikonického paláce Lucerna. Za jejím vznikem stojí manželé Kateřina a Jan Vančurovi a Ondřej Lejko, majitelé společnosti The Barrister a Michal Bařina, zakladatel online galerie SoučasnáGrafika.cz.

