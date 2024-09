Analytici: Nefungující digitalizace stavebnictví může způsobit škody za desítky miliard

Ztráty způsobené špatně fungující digitalizací stavebního řízení by mohly v letošním druhém pololetí podle prvních hrubých odhadů činit až 15 miliard korun. V příštím roce by pak mohly být až za 40 miliard korun. Konkrétní vyčíslení bude možné až v příštích měsících. S nástupem opravených nových systémů by se ale povolování staveb mohlo výrazně zrychlit a ztráty způsobené prvotním špatným zavedením by se za zhruba dva roky odmazaly. Vyplývá to z odhadu analytiků.

Reklama

Digitalizace stavebního řízení byla spuštěna 1. července a od té doby činí stavebníkům a úředníkům komplikace. To, že digitalizace momentálně způsobuje nějaké finanční škody, se shoduje většina odborníků.

Například podle analytika Radima Dohnala z Capitalinked by se hrubým odhadem mohl snížit počet povolených staveb v letošním druhém pololetí o pět procent. V roce 2025 pak o osm procent. To by mělo letos dopad na HDP ve výši 15 miliard a příští rok 40 miliard, míní. Největším problémem je podle něj pokles vydaných stavebních povolení. Podotkl ale, že není tak významný, jak se někteří snaží interpretovat. Uvedl, že podle červencových dat Českého statistického úřadu klesl počet povolení meziročně o tři procenta.

Bartoš: Podcenil jsem co se stane, když ohrozíte peníze velkých kluků z ODS Politika Končící vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že jeho odvolání z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nastalo ve chvíli, kdy se digitalizované stavební řízení posouvalo kupředu. Ve videu na síti X se Bartoš omluvil za to, že před spuštěním nového systému jasněji neinformoval, že ho budou provázet „porodní bolesti“. Uvedl, že při spuštění také podcenil, co se stane, když se „ohrozí peníze velkých kluků z ODS“. ČTK Přečíst článek

Červenec nemá ale podle ekonoma UniCredit Pavla Sobíška smysl hodnotit, protože žadatelé o povolení předsunuli své požadavky ještě do prvního pololetí, což ovlivní výsledky celého třetího čtvrtletí. Dopady digitalizace by si troufl odhadovat až po konci letošního roku. Ani Petr Dufek z Banky Creditas si nemyslí, že z červencových čísel lze zatím cokoliv vyvozovat.

Reklama

Nepovedená digitalizace stavebního řízení vytváří ztráty, které podle ekonoma a poradce premiéra Štěpána Křečka z BH Securities narůstají stále rychleji. Nejvíce problematické je podle něj období od zavedení nefunkční digitalizace do doby, než dojde k vrácení původních systémů na stavební úřady tak, aby se daly bezproblémově odbavovat nové žádosti. To, že budou moci úředníci používat původní lépe fungující systémy, uvedl dříve ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Toto řešení podle Křečka zamezí dalšímu růstu ztrát.

"Do 12 až 18 měsíců bude následně zaveden nový systém digitalizace stavebního řízení, který by měl vše zefektivnit, což začne odmazávat dříve vzniklé ztráty. Odhaduji, že přibližně za 18 až 24 měsíců bychom se měli dostat do bodu, kdy budou ztráty bez započtení pořizovacích nákladů odmazány a nová digitalizace stavebního řízení začne být přínosná," řekl Křeček. Za zhruba 18 měsíců by měla být digitalizace v přijatelném stavu podle analýzy několika ministerstev. To by ale bylo až po příštích volbách do Sněmovny v roce 2025, po kterých může mít vláda jinou podobu než nyní.