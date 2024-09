Bartoš kvůli zapackané digitalizaci nerezignuje, pětikoalice ho podržela

Opozice ve Sněmovně podle očekávání neprosadila výzvu, aby vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) kvůli potížím s digitalizací stavebního řízení rezignoval. Podle opozičních hnutí ANO a SPD by měl umožnit užívat původní funkční systémy stavebního řízení do doby, než se nový systém povede doladit. Bartoš k výzvám k odstoupení uvedl, že za svou politickou odpovědnost bere to, že projekt dotáhne do zdárného konce. Koalice dnes po půlnoci podpořila pouze návrh ANO, aby Bartošovo ministerstvo předložilo do konce září sněmovnímu výboru pro veřejnou správu detailní plán nápravy všech nedostatků.

„Sněmovna ukládá ministerstvu pro místní rozvoj, aby do 30. září předložilo výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj detailní plán opatření k nápravě všech nedostatků digitalizace stavebního řízení a územního plánování a Národního geoportálu územního plánování včetně harmonogramu technických úprav a školení pracovníků stavebních úřadů,“ shodli se poslanci. Bartoš má navíc výbor pravidelně informovat o postupu, dokud nebudou systémy plně funkční.

Vicepremiér během úterní schůze, jejíž program poslanci schválili po více než čtyřech hodinách od začátku jednání až po 18:00, čelil výtkám opozice, že bagatelizuje problémy s digitalizací stavebního řízení, které nebylo dostatečně připravené a odzkoušené, a odpovědnost za ně svaluje za jiné. Opoziční zástupci kvůli tomu obviňovali Bartoše z arogance. Ministr to odmítl. Ohradil se také proti údajům, že potíže s digitalizací znamenají ztrátu kolem 770 milionů korun denně.

Robert Králíček za klub ANO zdůraznil, že projekt měl být plně funkční k letošnímu 1. červenci. Místo toho podle něho selhal ve své základní funkčnosti, způsobuje právní nejistotu a škody stavebníkům. Zpochybnil schopnost ministerstva pro místní rozvoj pod Bartošovým vedením řídit jakékoli velké projekty. „Vy jste totálně rozložil stavebnictví,“ vzkázala Bartošovi poslankyně ANO Berenika Peštová. „Vypadněte z toho ministerstva,“ přidal se Jiří Mašek (ANO), což Bartoš vzápětí označil za „dost neurvalý“ výstup.

Vicepremiér poslancům mimo jiné vysvětloval, že nebylo možné spustit systém ve zkušebním provozu třeba jen v jednom kraji, jak požadovali, protože zákon takto napsaný není. Uvedl, že systémy digitalizovaného stavebního řízení vykazují některé nedostatky také proto, že byly dodány pouze v minimalistické podobě. Projekt podle Bartoše není možné zatím objektivně po dvou měsících provozu hodnotit, data však ukazují pozitivní trendy. Zdůraznil, že problémy stavebního řízení nezačaly s novelou a digitalizací letos v létě, ale byly dlouhodobé, a aktuální změny je naopak mají řešit.

ANO chtělo Bartoše vyzvat k předložení novely stavebního zákona, který by umožnil stavebním úřadům využívat dosavadní funkční systémy pro stavební agendu do doby, než bude funkční nový systém. Podobné požadavky mělo i hnutí SPD. Podle něj měla Sněmovna uložit vládě, aby analyzovala a vyhodnotila klíčové problémy zaváděného systému a aby navrhla konkrétní legislativní a technická opatření k nápravě. Měla by také dočasně umožnit používání papírové podoby podání.

