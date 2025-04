Dalibor Martínek: Hypotéky už levnější nebudou. Zařídil to prezident Trump

Členové rady České národní banky, novodobých sedm „statečných“, dobře věděli, proč nemají dál snižovat úrokové sazby. Na obzoru jsou takzvaná inflační očekávání. Na posledním zasedání rady na konci března hlasovalo všech sedm členů pro zachování sazeb na úrovni 3,75 procenta.

Trh tento verdikt očekával, klesání sazeb už trvalo snad až příliš dlouhou dobu. A světové dění není nakloněné uvolňování měnové politice. Jedna a jedna jsou dvě.

Jak vyplývá z aktuálních materiálů, které národní banka prezentuje, v březnu zaslalo do průzkumu inflačního očekávání svůj příspěvek čtrnáct domácích a jeden zahraniční expert. Získané údaje „naznačují“, jak praví ČNB, že si většina respondentů myslí, že dojde k „nepatrnému“ nárůstu inflace v jednoletém i tříletém horizontu.

Náhodná čísla? List Financial Times přemýšlí, kde Trump vzal hodnoty cel pro jednotlivé země Money Britský deník Financial Times si klade otázku, jak tým amerického prezidenta Donalda Trumpa vypočítával jednotlivým zemím celní sazby. A dochází k závěru, že postupoval podivně. Američanům bylo přitom řečeno, že reciproční cla budou jednoduchá. ČTK Přečíst článek

A to ještě analytici netušili, s čím přijde Donald Trump. Že rozpoutá globální celní válku, která bude mít jediný důsledek. A sice zvýšení cen všeho. Nejen v Americe. Největší proinflační tlak, jaký si lze představit. Čína již avizuje, že ji Trumpova cla budou stát jedno procento růstu domácího produktu. A to je Čína, bavíme se o miliardách dolarů. Nechtějme si představovat, co by to znamenalo v malých českých číslech. Ano, prostě růst cen, vyšší nezaměstnanost.

Evropa možná bude, a možná nebude, jak se Trump vyspí, postižena cly ve výši dvaceti procent. To je solidní proinflační tlak.

Dalibor Martínek: Babiš připravuje nový díl kultovního hororu Noc oživlých mrtvol Názory Karel Havlíček, budoucí premiér nebo vicepremiér, podle toho, jak se Andrej Babiš za půl roku rozhodne, se zdatně učí smyslu pro humor. Dřív v minulosti, ještě jako šéf Asociace malých a středních podniků, se prezentoval spíš jako racionální, ale poněkud nudný diskutér. Vždy se opíral o své rétorické schopnosti a pověstnou pracovitost. Nicméně hovořit o něm jako o vtipném či zábavném člověku, to by byla velká nadsázka. Dalibor Martínek Přečíst článek

Hypotéky nebudou zlevňovat

Kdo v Česku pomýšlel na hypotéku, vyčkával na pokles sazeb, tak s tím je konec. Hypotéky už nebudou zlevňovat. Takže nyní hurá na ně, než ujede vlak. A také to znamená, že vůbec není vyloučen scénář, že hlavní dvoutýdenní sazba ČNB, která je nyní na úrovni 3,75 procenta, nemusí v blízké budoucnosti naopak stoupnout.

Jsou to spekulace. Radní ČNB k vývoji sazeb nikdy nic konkrétního dopředu neřeknou, je to jejich strategie. Takže nezbývá než spekulovat. Veškeré světové dění, tedy hlavně Trump, naznačuje, že české základní sazby již nižší než 3,75 procenta nebudou. Investoři by měli zrevidovat své záměry.