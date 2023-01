Větší zájem než před pěti lety. Někde již přišlo volit přes tři pětiny voličů

Volební účast v prezidentských volbách se dopoledne pohybovala nejčastěji mezi 50 a 55 procenty. V některých okrscích odevzdalo svůj hlas i přes 60 procent voličů. Spíše menší zájem o výběr nové hlavy státu mají lidé na západě Čech. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00. Před pěti lety se prvního kola prezidentských voleb zúčastnilo 61,9 procenta oprávněných voličů.

Volební účast v hlavním městě se většinou pohybuje vysoko nad 50 procenty voličů. Dvě z oslovených radnic, a sice Praha 4 a 13, hlásily kolem 11:00 60procentní účast. O procento méně uvedla třetí městská část, kde dosud dorazilo 59 procent voličů. V Praze 6 to zatím je 58,9 procenta, v Praze 12 asi 58,5 procenta voličů a o dvě desetiny procenta méně uvedla Praha 14.

V hlavním městě je nejslabší účast v Praze 8

V Praze 5 přišlo k urnám 57,6 procenta a v Praze 8 to bylo dosud 56 procent. Nejslabší účast v Praze 8 je podle mluvčího radnice Martina Šalka v Karlíně. V deváté městské části k volebním urnám zatím dorazilo 55,3 procenta voličů, Praha 7 uvedla 54 procent, na Praze 1 to je 53 procent a v druhé městské části 52,84 procenta voličů.

Ve středních Čechách byla dnes dopoledne účast většinou kolem 55 procent. Například ve volebním okrsku 14 v Příbrami byla před 10:30 volební účast 60 procent a lidí chodilo k urnám stále dost. V Kolíně dosud odvolilo 57 procent, v Nymburce a Berouně 56, v Benešově a Rakovníku 55 a v Kladně 53 procent. Žádné komplikace zatím nejsou hlášeny.

V Českých Budějovicích volební komise uváděly okolo 10:30 nejčastěji volební účast kolem 50 procent. Přibližně polovina voličů už odevzdala hlas v prezidentské volbě také v oslovených okrscích v Českém Krumlově, Hluboké nad Vltavou nebo v Písku. V menších jihočeských obcích je účast v procentech i vyšší. Jihočeský krajský úřad zatím při volbě nezaznamenal problémy.

Volební účast v Karlovarském kraji se dopoledne blížila 50 procentům. Podle Johany Vydrové z kontrolní skupiny krajského úřadu se volby zatím obešly bez problémů. „Volební účast se pohybuje okolo 40 až 50 procent. Jsou ale i obce, kde je výrazně nižší, třeba na Nové Vsi, kdy byl ráno asi čtvrtinová," řekla Vydrová.

Oslovené okrsky v Plzeňském kraji dnes dopoledne udaly volební účast mezi 40 až 50 procenty. Například na Přimdě na Tachovsku už přišla volit více než polovina oprávněných voličů. V plzeňském okrsku v Kotíkovské ulici byla účast těsně pod 40 procenty, ale čekají zde na volební hlasy z nemocnice, kde volí pacienti.

V Pardubickém kraji byla dnes dopoledne volební účast kolem 50 procent. Podle mluvčího hejtmanství Dominika Bartáka se volební komise neřešily závažné problémy. Podobná čísla hlásila i komise v sousedním Královéhradeckém kraji. V krajském městě byla v 11:00 účast kolem 60 procent, uvedla mluvčí hradeckého magistrátu. Náchod měl 54,4 procenta, uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

V Jihlavě se ve třech volebních okrscích pohybovala kolem 10:30 volební účast od skoro 50 procent po 61 procent. V jednom okrsku dnes ráno přišlo hodně lidí, jako v pátek, v dalším okrsku členka volební komise řekla, že se dnes zatím voliči spíš jen trousí. V jednom z volebních okrsků ve Žďáru nad Sázavou byla po 10:00 volební účast 61 procent, jeden z okresků v Třebíči uvedl účast 56,3 procenta. Krajský úřad na Vysočině zatím nezaznamenal při volbě potíže.

V přerovské základní škole Hranická přišlo dnes k 11:00 volit necelých 60 procent voličů. „Je to klidnější než v pátek, ale lidé stále průběžně chodí," řekla členka volební komise. Podobně tomu je V Olomouci ve volební místnosti v ZŠ ve Stupkově ulici, kde k 11:00 hlasovalo 61 procent voličů.

Policie prověřuje na Karvinsku případné ovlivnění voleb

První kolo prezidentských voleb se zatím v Moravskoslezském kraji obešlo bez závažnějších komplikací. Volby v regionu monitorují dvě kontrolní skupiny složené z krajských úředníků. Z jejich zjištění se například na Novojičínsku před 11:00 pohybovala volební účast okolo 55 procent, zatímco v okolí Třince a Českého Těšína zhruba 45 procent, řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Například v Karviné byla volební účast okolo 10:00 zhruba 43 procent, řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček. Policie v kraji prověřuje dvě oznámení na možné ovlivnění voleb.

V Jihomoravském kraji byla volební účast do dnešních 10:00 podle mluvčí krajského úřadu Aleny Knotkové 55,58 procenta. V Brně to bylo za stejnou dobu 56,46 procenta, z okresních měst například v Blansku 56,20 procenta, v Břeclavi 54,50 procenta, v Hodoníně 53,95 procenta. Letovice na Blanensku se dostaly s účastí na 61,71 procenta, z měst v kraji nejvíce. Boskovice na Blanensku měly účast 60 procent. Naopak Hrušovany nad Jevišovkou měly do 10:00 účast těsně pod 50 procent, v kraji z měst nejméně.

V krajském městě Zlíně byla k dnešním 10:45 volební účast 65,5 procenta. Při prezidentských volbách před pěti lety byla v poledne účast 61,9 procenta. Ve vsetínském největším volebním okrsku v Rokytnici hlasovalo do dnešních 11:00 58 procent voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně jich přišlo 63 procent. V Kroměříži hlasovalo 52,5 procenta voličů. V Uherském Hradišti odevzdalo k 11:00 hlas přes 60 procent voličů, ve stejný čas před pěti lety byla volební účast 52,5 procenta. V jednom z uherskohradišťských okrsků dosáhla účast téměř 76 procent.