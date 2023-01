David Černý: Není to veselá situace. 30 let po konci bolševika budeme zase volit bolševika

Vyjádří se i tentokrát sochař David Černý skrze svoji tvorbu k nadcházejícímu vítězi prezidentské volby? A bude to spíš srdce nebo vztyčený prostředníček? A koho bude Černý volit? „Mám intenzivní pocit, že budu volit zejména proti někomu,“ říká v rozhovoru pro Newstream.

Reklama

Už v minulosti jste se svými instalacemi mnohokrát vyjadřoval k aktuálnímu politickému dění. Chystáte něco i teď před prezidentskými volbami?

Jo, ale o tom bych asi neměl nic říkat.

A jsou prezidenští kandidáti spíš adepti na instalaci obřího srdce, kterým jste vzdal hold Václavovi Havlovi nebo na vztyčený prostředník, kterým jste se vymezoval vůči Miloši Zemanovi?

Není to moc veselá situace, že 30 let po konci bolševika budeme zase volit bolševika.

Nedávno ještě ruina, na jaře galerie s díly Davida Černého. Smíchovská varna má kolaudaci Reality V bývalé varně Smíchovského lihovaru už za několik měsíců vznikne umělecká galerie, kavárna a vyhlídková terasa. Objekt po náročné rekonstrukci získal kolaudaci. Petra Jansová Přečíst článek

Reklama

Mám intenzivní pocit, že budu volit proti někomu

Takže máte o vítězi jasno?

Bohužel. Je to asi evidentní. A taky smutné. Ale spíš je ta otázka o tom, že jsme si asi před 30 lety nepředstavovali, že Rusko napadne Evropu, nepředstavovali jsme si leccos. Ještě stále si nepředstavujeme ani to, že teď žijeme v tom, jestli ten Rusák sem vysype atomovku, vždyť to je šílené. Nic z toho jsme si nedovedli ani v nejbujnější fantazii představit. Stejně jako jsme si ještě před třemi lety nedokázali představit, že nějaký kdosi řekne, že zavřeme Evropu a ekonomiku a budeme tady chodit jako blázni v nějakých prezervativech.

Řeknete nám, koho budete volit?

Mám intenzivní pocit, že budu volit zejména proti někomu.

Vrátíme se k vaší tvorbě a vaší poslední instalaci Lilith - obří sochy ženy v Karlíně, která vyvolala rozporuplnné reakce. Zaznamenal jste kritiky?

Nějaké jsem četl. Například tu od Pavla Karouse, který mě, myslím, označil za kapitalistu. A já se tedy k tomu, že jsem kapitalista a korporátní umělec bez problémů budu hlásit. Upřímně řečeno, těžko se k tomu nehlásit, vzhledem k tomu, že s Marcelem Souralem (majitel skupina Trigema, který se podle žebříčku Forbes v roce 2021 umístil na 97. příčce nejbohatších lidí v Česku - pozn.red.) máme architektonické studio Black n 'Arch, tak jsem reálně součástí toho korporátu. Takže vlastně tvrdit, že součástí korporátu nejsem, by byla trochu lež. Jsem totálně korporátní, kapitalistický umělec, a to je to poslední, za co bych se styděl.

Kdysi mi jeden z úspěšných českých designérů řekl, že na tuzemské umělecké scéně se to, že prodáváte, moc nenosí. Souhlasíte s tím?

Už vzhledem k tomu, že jsme v Česku. Tady samozřejmě existuje velmi hluboko zakořeněná závist. Všichni víme, jak je to s tím sousedem. Důležité je, aby ta kráva umřela sousedovi, že jo. Ale to holt je česká národní vlastnost.

GALERIE: Obří sochy od Davida Černého vyrůstají na pražské Invalidovně Enjoy V pražské Invalidovně dnes probíhá nebývalá akce. U domu Fragment, který tam dokončuje společnost Trigema, je dnes vztyčována obří socha Davida Černého. Je vysoká 24 metrů a váží 35 tun. Celkem budou u domu tři nové sochy Davida Černého – ruka, noha a žena. Všechny tři budou obří a stanou se tak novým pražským monumentem. Jejich celková hmotnost je 60 tun, jsou vytvořené z ušlechtilé oceli. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nedělám jen obří sochy

Jak dlouho jste pracoval na karlínské soše?

Nejkratší dobu samozřejmě zabralo vymýšlení, nejvíc pak administrace. Tím ale v tomto případě byli architekti, kteří vyřizovali veškerá povolení a tak dále. Celá záležitost trvala – a ještě není hotová – zhruba nějakých šest nebo sedm let. A počítám to od okamžiku, kdy jsme se nad tím poprvé sešli a začali probírat první koncept. A výroba je v celém procesu opravdu tím nejméně časově náročným úsekem.

Vždyť ale přece musíte navrhnout do detailu i materiál?

Ne, rozhodně ne vždycky. Já navrhuji to, jak to vypadá a technické řešení, jak to bude, ale že bych rozkresloval díly, to samozřejmě nedělám. To dělají spolupracovníci.

Proč jsou vaše výtvory spíš velké kusy?

To je zase takový divný mýtus, kterému nerozumím. Protože, když si prohlédnete moji knížku, kterou jsem vydal asi před pěti lety, najdete tam spoustu malých objektů do bytu, na stůl, na zeď. Pak věci, které jsou na zahrádku i trošku větší zahradu a ve finále do hangáru. Ale opravdu jsem se pohyboval v rozsahu od šperků a náušnic, které jsem taky dělal, až po velké sochy.

Jak vlastně vznikla vaše spolupráce s Marcelem Souralem?

Potkali jsme se na základě toho, že za mnou přišli nějací dva pánové a chtěli ode mne sochu do Nových Butovic. A já jsem říkal, Nové Butovice, kde to sakra je? Jako vím, že v Praze. Přijďte za nějaké dva měsíce, teď mám stejně hrozně moc práce.

Soural v podcastu Realitní Club: Krize přijde v zimě, na jaře bude možná líp Reality Nastává na realitním trhu krize? Kdy se přežene? Jak se s ní popasují čeští developeři? Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s developerem, zakladatelem a majitelem společnosti Trigema Marcelem Souralem. nst Přečíst článek

A oni skutečně přišli.

Za dva měsíce dorazili do MeetFactory a nedali se odmítnout. Tak jsem pak říkal, že se do těch Butovic zajedu podívat. Přišlo mi to jako strašidelně absurdní situace, vůbec jsem tomu nepřikládal žádný význam. Nakonec ale řekli, že tu sochu opravdu chtějí a já řekl, že dobře, předneste to své radě, svým šéfům. A pak se ozval ten, co spíš mlčel, poslouchal a vždy nosil aktovku tomu druhému a řekl: „Tak já bych to teda chtěl, to je dobré, to se mi líbí“. A byl to Marcel Soural. Takže naše spolupráce vznikla na základě normální korporátní zakázky. Pak jsme spolu strávili strašně moc skvělého času, skamarádili se.

S Marcelem Souralem mě pojí přátelství

Proč se vaše sochy vlastně tak často hýbou?

Proč se hýbou? Mě tam ten pohyb baví, ta narativnost na soše mě baví, takže to je asi celé. Myslím si, že je to příjemný a zajímavý moment. I když některé se hýbou a některé se nehýbou, stejně jako některé jsou velké a některé velké nejsou. Takže to zase není nějaký úzus, že bych byl sochař mobilů. Já využívám prostředky, které mě baví používat a nejsem vůbec vůči ničemu vyhraněný. To, že jsem neudělal nic z kamene nebo ze dřeva není proto, že bych k těm materiálům měl nějaký zásadní odpor. Jen jsou to pro mě trochu složitěji operovatelné materiály.

Co je rukopis Davida Černého?

Před mnoha lety se samozřejmě tady to řešilo. Já třeba věci, které mám, nikdy nepodepisuji a nepodepisoval jsem je dokonce skoro záměrně. Myslím, že něco podepsané asi je, nebo to tam dodali nějací korporátní majitelé, ale vlastně jsem tam nedával jméno, protože jsem si říkal, že ten, kdo si to chce najít, tak si to najde, a ten, koho to nezajímá, tak si to nenajde. Takže tam nemám nějakou nutnost. Mám pocit, že jsou podepsaná miminka, a to jen jenom kvůli tomu, že tam ceduli daly České Radiokomunikace.

PODCAST: Jsem kapitalista a umělec ve službách korporátu, říká sochař David Černý Reality Čtyřiadvacet metrů vysoká socha Lilith od Davida Černého, která je součástí karlínského domu Fragment, vzbudila v Praze bouřlivé debaty. Co na kritiku umělec říká? A baví ho spolupráce s developery? Nejenom o tom David Černý hovořil dalším díle podcastu Realitního Clubu. nst Přečíst článek

Jak to máte s poměrem Česko versus zahraničí, ať už je to Evropa nebo jakýkoli svět?

Tak v zahraničí si vydělávám peníze, v Česku si je nevydělávám.

A jaký je poměr vaší tvorby pro domácí trh a pro svět?

Takhle, vydělávám si a svých realizacích venku. Teď se bude odhalovat velká socha v centru Los Angeles.

A jak jste se k té zakázce dostal?

Investor si mě našel. Poslal mi e-mail, jestli bych chtěl dělat sochu.

Češi se v prostředí rekordní inflace přetahovali o umění. V aukcích utratili přes 1,6 miliardy Money Sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili v končícím roce více než 1,6 miliardy korun. Obrat sálových aukcí v ČR se tak velmi pravděpodobně vyhoupne na nový rekord. Uvedl to Jan Stuchlík, šéfredaktor serveru Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním. Ve srovnání s loňským rokem, kdy obrat činil 1,46 miliardy korun, by tak měl být letošní obrat zhruba o deset procent vyšší. ČTK Přečíst článek