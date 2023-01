Dalibor Martínek: Absurdní debata kandidátů o sazbách. Na zahradě se sešli tři kozlové

Bizarní debata se odehrála den před volbami mezi třemi favority na prezidenta na téma ČNB a její sazby, potažmo inflace. První promluvil generál Pavel. Oznámil, že ekonomice vůbec nerozumí, ale každý přece nemůže rozumět všemu, že. On třeba zase rozumí armádě. Nicméně dodal, že by se obklopil týmem poradců. U některých už se radil, posléze přiznal, že to byl bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, a je mu nyní úplně jasné, že to ČNB zvrzala na celé čáře. Sazby by podle něj měly být vyšší, přesněji 7,5 procenta, abychom s inflací pěkně zatočili.

Slovo si vzala profesorka ekonomie Danuše Nerudová a prohlásila, že ČNB by měla sazby rozhodně zvýšit, aby už inflace zmizela. Na dotaz o kolik řekla, že nemá tak důkladná analytická data jako radní národní banky, ale vidí to tak na půl procentního bodu, tedy také na 7,5 procenta.

Do téměř akademické debaty vojáka a ekonomky se vložil Andrej Babiš s názorem, že sazby ECB jsou 1,75 a v Česku 7,0. Jak na to podle něj české firmy a občané přijdou, že je ČNB takhle dusí.

To rozlítilo Nerudovou do běla a zaútočila na Babiše, že chce nízké sazby jen kvůli zadluženému Agrofertu, prý aby dostal levnější půjčky. Vznikla drobná rozmíška na téma, kdo je akademik a kdo je z praxe.

Celá tato obskurní pasáž debaty má několik rovin. Za prvé, většina kandidátů, Nerudová zvláště, má jako jednu z priorit podporu mladých rodin, aby se dostaly k vlastnímu bydlení. Má pro to jakýsi model spolupráce finančního sektoru, obcí a vlády. Není jasné, jak by model měl fungovat, ani jak by ho prezident mohl prosadit. Jasné ovšem je, že vyšší sazby by ještě zdražily hypotéky a následně utlumily bytovou výstavbu. Jak to tedy profesorka myslí s podporou bydlení?

Druhou absurdní myšlenkou je, že kdyby se nyní zvýšily sazby, bude to nějak působit na současnou inflaci, způsobenou především skoky cen energií. Jak by jí řekli centrální bankéři, tlumení ekonomiky pomocí zvyšování sazeb se promítá s asi ročním zpožděním. Na aktuální vysokou inflaci by růst sazeb neměl vliv.

Pomalý návrat k socialismu

Dalším aspektem, který možná uniká panu generálovi je, že vysoké sazby mají dvě roviny. Mohou srážet inflaci, ale také brzdit ekonomiku. Sazby musí vyvážit oba aspekty. Důležitá je například bilance zahraničního obchodu. Čím vyšší sazby, tím je horší pozice pro české vývozce. Proto kdo mohl, odešel k půjčkám v euru. Jak poznamenala paní profesorka, všechny tyto údaje mají radní ČNB k dispozici. Jistě o nich vedou složité debaty a hledají rovnováhu.

Perlou je přístup Andreje Babiše. Snižme lidem a firmám sazby. Aby si mohli dál levně půjčovat, nakupovat předražené byty, firmy investovat bez rozvahy, nehledat úspory a nové cesty. Což by samozřejmě dál zvyšovalo inflaci. Kdo by drahotu neunesl, stát by ho podpořil. Což Babiš umí, jak již předvedl ve vládě. Důsledky? Stále rostoucí zadlužení Česka. A také stále větší závislost Čechů na bobtnajícím veřejném sektoru při žadonění o podporu. Takový pomalý návrat k socialismu.

Ale pozor. Největší bláznivina na celé prezidentské debatě o tom, jak ČNB zvládá inflaci a jaké by měly být sazby je fakt, že příští prezident nemá žádnou šanci tento vývoj ovlivnit. Ano, má kompetenci určovat radní. Může si vybrat lidi, o kterých si myslí, že budou rozhodovat nějakým způsobem. Po jmenování se však i „jeho“ lidé stávají nezávislými.

Se složením rady nový prezident za svůj mandát moc nesvede

Prezident Zeman se složením rady notně zamával. Zbavil se všech jestřábů, kteří podle něj lidem a firmám příliš zdražovali půjčky. Sazby se nyní zastavily na sedmi procentech, kde asi delší dobu zůstanou.

Co zmůže nově zvolený prezident? Vůbec nic. Což je nejabsurdnější okolnost prezidentské debaty o ČNB. Není jasné, jestli si to kandidáti uvědomují, ale za svůj pětiletý mandát bude moci prezident obměnit pouze jediného radního. Tomáše Holuba, kterému končí mandát koncem listopadu roku 2024. V té době možná už vysoká inflace vůbec nebude tématem. Mandát všech šesti ostatních radních ČNB přesahuje březen 2028, kdy skončí budoucí prezident. Ale úsek debaty na Nově to byl zajímavý.