Dalibor Martínek: Babiš jako hlavní soupeř? Omyl, všichni ho milují

Hlavní číslo show může začít. Nejmarkantnější to bylo ve středeční „superdebatě“ na Primě. Generál Pavel očekávaně nepřítomnému Babišovi přinesl dárek v podobně červené kšiltovky. Měl to být asi vtip, chtěl ho popíchnout, zesměšnit. I v jeho nepřítomnosti. Nicméně ukázal, jak moc je pro něj Babiš důležitý. Potřebuje ho. Kdyby nebyl Babiš, nemohl by se proti nikomu vymezovat. Zbyla by mu jen jeho fešná tvář.

Na konci pořadu, při dotazu na největší faul v předvolební kampani se Pavel opět vztáhl k nepřítomnému Babišovi. Chtěl udělat další vtipnou narážku. Ale opět jen odkopal, na koho myslí. A není sám. Na Babiše myslí všichni. Příznivci i odpůrci. Jsou jím fascinováni. Kdo by říkal, že letošní volby nejsou Babiš vs. Antibabiš, pletl by se.

Všichni čekají, až Babiše uvidí mluvit v závěrečné televizní debatě. Jak se hádá, mává rukama, skáče do řeči, útočí nebo se vysmívá výtkám a útokům. Moderátoři posledních diskusních pořadů byli moc smutní, že Babiš nepřišel. Zkazil jim show. Ale nejen moderátoři. Kandidát Karel Diviš se v debatě České televizi dokonce rozohnil, jak že si může Babiš dovolit nepřijít do televize? Patrně bylo Divišovi nepřekonatelně líto, že neviděl na živo svou temnou modlu. Jestlipak by se takto rozčiloval, kdyby nedorazil dejme tomu Zima?

Babiš vzbuzuje emoce...

Babiš uhranul společnost. Ať už jde o pozitivní emoci, nebo negativní. V každém případě je to emoce. Kdo z ostatních kandidátů může říct, že k němu společnost cítí lásku nebo nenávist? Ostatní kandidáti mají teze, způsob vystupování, oblíbená témata. Ale vzbuzovat emoce? To je jiný level.

Babiš si je dobře vědom, jak na veřejnost působí. Jak říkal po nákupu Mafry, „můj ksicht prodává“. A v zásadě má pravdu. Má k tomu spoustu poradců, kteří se mu o strategii starají. Například Prahu v kampani vynechal. Pražané již v několika volbách dokázali, že ho nemají rádi. A Babiš ví, že volby vyhrává venkov. Přesto i Pražané ho budou v televizi sledovat, aby se mohli rozčílit.

Babiš vydal den před volbami ve své MF Dnes velký rozhovor. V něm tvrdí, že do debat nemá zapotřebí chodit, protože ho lidé znají už deset let z vrcholné politiky. Trošku posměšně vůči ostatním kandidátům tvrdí, že „jako jediný se nepotřebuju před lidmi představovat“. V zásadě má pravdu. Diviš, Zima, ale i Nerudová, to nejsou žádné stálice politického nebe. Na Baštu už všichni zapomněli.

... a má cit pro dramatičnost

Dále v rozhovoru tvrdí, že jedna debata stačí, protože se otázky stále dokola opakují. Opět s ním lze souhlasit. Generál Pavel sám uznal, že už ho v jisté části kampaně nebavilo pořád vysvětlovat, proč v jednadvaceti vystoupil do KSČ. Schválně, jestli tento dotaz uslyšíme v dnešní debatě na Nově. Mimochodem, kdyby se na debaty musely kupovat lístky, stála by víc ta s Babišem nebo ta bez?

Babiš do debat nemusel, protože má své noviny. Soustu práce odvedl také na sociálních sítích. Ale hlavně proto, že má cit pro dramatičnost. Nechal na sebe čekat půl roku, zvyšoval napětí. Pravdou také je, že dosavadní aranžmá hlavních besed je nedůstojné. Kandidáti stojí jako školáci před tabulí a paní učitelka, pardon moderátor, jim odpočítává půl minuty na odpověď? Chápu, že to v zájmu úspěchu musejí podstoupit. Babiš ví, že nemusí. A že mu to neuškodí.

V cirkuse vystupuje největší hvězda vždy nakonec, když už jsou diváci pořádně nažhavení. Hlavní aktér téhle show, který pokrytecky tvrdí, že je to „jen show“, už si žehlí pumpky a chystá červený nos.