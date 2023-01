Pavel má po „superdebatě“ podle sázkových kanceláři dvoutřetinovou šanci na výhru

Petr Pavel po včerejší televizní „superdebatě“ na nejsledovanější tuzemské komerční televizi Nova podle tuzemských sázkových kanceláří upevnil své šance na celkové vítězství v prezidentské volbě. Naopak Andrej Babiš a zejména Danuše Nerudová si dnes – v den otevření volebních místností v ČR – pohoršili. Lidé mohou volit novou hlavu státu do zítřka.

Včera se kurz bývalého vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla pohyboval u českých sázkových kanceláří Tipsport (a sesterské Chance), Fortuna, SazkaBet a Betano v rozmezí od 1,45:1 do 1,52:1, v průměru tedy činil 1,475:1. Podle kurzů vypsaných dnes, pohybujících se v rozmezí od 1,42:1 do 1,45:1, je Pavlův kurs v průměru 1,435:1.

Oproti včerejšku si tedy mírně polepšil. Pravděpodobnost jeho vítězství v prezidentském klání tedy stoupla ze včerejších 67,8 procenta na dnešních na 69,7 procenta.

Babiš a Nerudová si po debatě pohoršili

Naopak další dva favorizovaní kandidáti si mezi včerejškem a dneškem pohoršili. Šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš dle průměrného kursu čtyř zmíněných sázkových kanceláří z 3,43:1 na 3,475:1. Jeho kurzy dnes sázkové kanceláře vypisují v rozpětí od 3,3:1 do 3,55:1, včera to bylo rozpětí od 3,37:1 do 3,5:1. Babišovy šance na celkové vítězství tak mezi včerejškem a dneškem mírně klesly. Včera měl pravděpodobnost triumfu 29,2 procenta, dnes 28,8 procenta.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová si mezi včerejškem a dneškem pohoršila rovněž. A to z průměrného kursu 12,5:1 procenta na 15,125:1. Pravděpodobnost jejího triumfu se tedy snížila z osmi na 6,6 procenta.

