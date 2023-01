Favoritem sázkovek je Pavel s extrémně nízkým kurzem. Asi jako když Sparta hraje s Horní Dolní

Rozdíl v sázkových kurzech mezi prezidentskými kandidáty znovu vzrostl. Bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel má dnes na vítězství kurz 1,04:1, předseda hnutí ANO Andrej Babiš u bookmakerů dál oslabil a na jeho případnou výhru se nabízí kurz 12:1. Vyplývá to z informací tuzemských sázkových kanceláří na webech..

Pavlův kurz v minulých dvou dnech po posledních veřejných vystoupeních a několika debatách kandidátů lehce zpevnil a z úterních 1,05:1 se dostal na 1,04:1. Naopak Babišův další tři body ztratil, v úterý byl 9:1 a dnes ráno se dostal na 11,5:1 či 12:1.

"Náskok Petra Pavla je výrazný a dá se porovnat ve fotbalové terminologii s tím, když Slavia Praha v první lize vede v 86. minutě zápasu 2:0. Přijímáme samozřejmě sázky i na výhru pana Andreje Babiše, jeho fanoušci stále věří, že situaci může ještě otočit," řekl Pavol Boško, hlavní bookmaker a specialisty na politické sázky u Tipsportu.

Rekordní prezidentské sázky

Sázky v letošní prezidentské volbě jsou podle bookmakerů rekordní a u tuzemských kanceláří výrazně překonají rekord z roku 2018, kdy lidé vsadili asi 285 milionů korun.

Jako první ve druhém kole, které rozhodne o budoucí hlavě státu a nástupci Miloše Zemana, vybírali svého kandidáta ve středu z auta lidé v izolaci kvůli koronaviru. Hlavní část druhého kola se uskuteční v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 hodin do 14:00.