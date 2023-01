Babišovy šance být prezidentem jsou rekordně nízko, poprvé pod deset procent, říkají sázkové kanceláře

Babišovy šance na zvolení prezidentem se vůbec poprvé propadly pod deset procent, říkají kursy sázkových kanceláři. Kdo nyní vsadí na Babiše 1000 korun, dočká se v případě jeho úspěchu výhry až 7500 korun, při sázce na Pavla získá ani ne stovku. O vítězi voleb se rozhodne v pátek a v sobotu.

Šance na zvolení Andreje Babiše prezidentem republiky dnes podle vypsaných kursů tuzemských sázkových kanceláří klesly vůbec poprvé pod úroveň deseti procent. Tak nízko nebyly dosud nikdy od doby, kdy Babiš oficiálně svůj úmysl kandidovat oznámil. Kursy předních sázkových kanceláří Tipsport, Fortuna, SazkaBet a Betano se nyní pohybují v rozmezí od 1:7,5 do 1:8,5. Kdo si tedy nyní vsadí 1000 korun na to, že Babiš se stane prezidentem, dočká se v případě jeho vítězství potenciálně výhry až 7500 korun v čistém vyjádření.

V případě vítězství Petra Pavla bude výhra při vložené tisícikoruně podstatně nižší. Kursy na jeho vítězství se nyní pohybují nejčastěji od 1:1,05 do 1:1,08. Výherce si tedy v čistém odnese potenciálně nejvýše osmdesát korun. Reálně to bude spíše ještě o něco méně, kvůli poplatkům či maržím sázkových kanceláří.

Otázka není, kdo vyhraje, ale o kolik

Pravděpodobnost Babišova triumfu odvozená z kursů uvedených sázkových kanceláři se tudíž nyní pohybuje kolem úrovně devíti procent. Šance na Pavlův triumf je více než 90procentní. Pavlovy šance jsou tedy nyní větší než těsně po prvním kole volby předminulý víkend.

Během minulého týdne se pravděpodobnost Babišova vítězství nejprve o něco zvýšila, až na čtvrtečních zhruba 19 procent, od té doby však opět klesá. Nyní je tudíž ani ne poloviční oproti šanci, kterou někdejší premiér a šéf hnutí ANO měl podle kursů sázkových kanceláří v předvečer prvního kola volby. Tehdy se pravděpodobnost jeho celkového triumfu v prezidentském klání pohybovala mírně nad úrovní dvaceti procent.

Babišovy šance na triumf jsou tedy nyní velmi nízké, i když ne nulové. Z pohledu sázkových kanceláří je však v podstatě rozhodnuto. A otázkou druhého kola volby bude ani ne tak to, kdo zvítězí, ale o kolik stovek tisíc hlasů více Pavel nakonec získá.

