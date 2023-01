Prezidentem Česka bude Pavel, nebo Babiš. Generál vyhrál první kolo mohutným finišem

Do druhého kola prezidentských voleb postoupili bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a expremiér Andrej Babiš. Po sečtení všech okrsků je dělí nejmenší rozdíl hlasů v dosavadních prvních kolech prezidentské volby. Pavel získal 35,40 procenta hlasů a Babiš 34,99 procenta. Třetí je se ziskem 13,92 procenta voličů ekonomka Danuše Nerudová. Účast voličů byla z dosavadních prezidentských voleb rekordní, činila 68,24 procenta. Druhé kolo se uskuteční za dva týdny, tedy 27. a 28. ledna.

Zisk dalších prezidentských kandidátů se pohyboval od zhruba 6,7 procenta do půl procenta. Na čtvrtém místě je senátor Pavel Fischer, následují poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

zdroj: ČSÚ

Babiš pogratuloval Pavlovi, ale nazval jej „komunistickým rozvědčíkem“

Babiš podle Pavla získal kromě svých stálých zhruba 30 procent voličů i asi pět procent hlasů kritiků vlády. Pro druhé kolo se bude snažit tyto kritiky vlády oslovit. Babiš řekl, že výsledek prvního kola prezidentské volby pro něj dopadl fantasticky, pogratuloval Pavlovi k vítězství v prvním kole i Nerudové, která podle něj dělala dobrou kampaň. Pavla zároveň nazýval „komunistickým rozvědčíkem“ a divil se, proč jej volí antikomunistická Praha či Brno.

Poražení Nerudová, Fischer, Hilšer a Diviš už vyjádřili podporu pro druhé kolo Pavlovi. Nerudová se s Pavlem ještě dnes sejde, do štábu Pavla chce později přijet i Fischer. „Zůstává tu zlo a dostalo poměrně dost, vlastní mediální domy, strany, poslance, chtěl by Lány a Pražský hrad," uvedla Nerudová na adresu expremiéra Babiše. Nechtěla zveřejnit detaily své plánované podpory pro Pavla. Zima zatím nevyzval k podpoře žádného z finalistů, možná se rozhodne později. Zástupci hnutí SPD, jehož kandidátem byl Bašta, se o podpoře pro druhé kolo teprve rozhodnou, řekl novinářům předseda hnutí Tomio Okamura.

Pavla podpořil i premiér Fiala

K podpoře Pavla pro druhé kolo vyzval premiér Petr Fiala (ODS). Půjde podle něj o souboj mezi demokracií a respektem k ústavě proti populismu a lži. Vicepremiér Vit Rakušan (STAN) označil za potěšující, že prezidentští kandidáti z demokratického občanského spektra získali téměř 60 procent hlasů. Ve druhém kole bude volit Pavla, který podle něj reprezentuje směr, kterým se Česko vydalo od roku 1989 a jak si představuje budoucnost země.

Policisté neřešili v prvním kole prezidentské volby žádné zásadní události, zcela bez mimořádných události se ale neobešly. V Brně třeba strážníci našli ve volební místnosti ztraceného chlapce a na Litoměřicku při volbě zkolaboval a zemřel senior. Podněty občanů na možné ovlivnění voleb se zabývají moravskoslezští policisté.

Ve Frýdku-Místku si žena stěžovala na motivační dopisy, které naváděly k volbě konkrétních kandidátů, na Karvinsku zase voliči vadilo označení členů volební komise. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí René Černohorský.

O volby byl velký zájem i v zahraničí, například v Berlíně odvolilo 590 krajanů, což byl dosavadní rekord. V Bruselu volilo téměř 1300 Čechů, většinou to byli lidé pracující v institucích EU či v českých zastupitelských úřadech a organizacích. Lidé oslovení ČTK většinou popisovali, že chtějí zásadně změnit poměry na Hradě a podpořit prozápadního kandidáta, který bude zemi dobře reprezentovat v zahraničí.

