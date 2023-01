Babiš slíbil, že nebude dělat podrazy. A hned nazval Pavla „komunistickým rozvědčíkem“ a přirovnal jej k Putinovi

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) před novináři tvrdě zaútočil na svého protikandidáta, bývalého vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla a jeho minulost. Mimo jiné uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl „komunistickým rozvědčíkem", je ruský prezident Vladimir Putin. Pavel studoval v 80. letech československou vojenskou školu, stejně jako Babiš byl členem komunistické strany. Za svou minulost se Pavel mnohokrát omluvil. Babiš sám stále čelí soudu na Slovensku, u kterého se snaží zpochybnit, že byl vědomým agentem komunistické Státní bezpečnosti.

„Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do týlu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci," řekl Babiš. Uvedl také, že člověk, který vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, to dotáhl až do vojenského výboru NATO. Pavlovi bylo v době sovětské invaze sedm let.

Babiš má stále nálepku agenta StB „Bureše“

Babiš se podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem „Bureš". Babiš se proti evidenci bránil u slovenských soudů, které mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu zamítly. Soudní proces stále není uzavřen. Babiš spolupráci popírá.

Pavel se loni omluvil i za svůj životopis z roku 1987, ve kterém popsal svůj loajální postoj k Sovětskému svazu i invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. „Životopis jsem psal jako mladý voják, který politiku a režim bral jako danou věc a nutné zlo… Byla to chyba, kterou už nezměním. Invazi z roku 1968 samozřejmě odsuzuji," citoval Pavla server iDNES.cz. O Pavlovi dnes Babiš také řekl, že pokud bude na Hradě, nebude to dobře pro občany. Bude podle něj vykonávat pouze vůli vlády, možná svých sponzorů.

Chystá se na mě kompromitující kampaň, tvrdí Babiš

Bývalý premiér také uvedl, že má signály, že před druhým kolem volby se na něj údajně chystá podraz od Pavlových „spřízněných novinářů", kteří ho chtějí spojovat se sovětskou tajnou službou KGB. „Teď se chystá údajně nějaký materiál, že údajně do Maroka mě poslala KGB," řekl. Uvedl také, že se připravují možná nějaké fotomontáže ohledně jeho rodiny. „Pokud budete dělat fotomontáž s nějakou vymyšlenou milenkou, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky," podotkl Babiš.

Dále se vyjádřil k válce na Ukrajině, v posledních dnech hovořil o tom, že by jako prezident uspořádal mírový summit v ČR. Dnes poznamenal, že je potřeba pokračovat v pomoci Ukrajině, zároveň ale má za důležité jednat o míru. Rusové podle něj musí opustit Ukrajinu.

Babiš dále řekl, že se před druhým kolem nebrání televizním debatám, ačkoli před prvním kolem odmítl přijít do České televize, na Primu i do Českého rozhlasu. S Českou televizí má ale podle svých slov špatné zkušenosti, takže o této debatě bude přemýšlet. Debata se má uskutečnit ve čtvrtek 26. ledna.

Babiše mrzela výzva předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, aby odstoupil z prezidentské volby. Dnes se expremiér setkal s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou. Hnutí mělo v prezidentské volbě vlastního kandidáta, poslance Jaroslava Baštu, který skončil pátý.

Babiš se s Pavlem utká v druhém kole volby za dva týdny. Pavel získal po sečtení 99,99 procenta okrsků 35,4 procenta hlasů a Babiš 35 procent.

