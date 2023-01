Příštím českým prezidentem bude Pavel, nad Babišem vyhrál o milion hlasů

Novým prezidentem po Miloši Zemanovi se stane generál ve výslužbě Petr Pavel (61). Ve finále prezidentské volby dnes porazil s 58,32 procenta hlasů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který získal 41,67 procenta. Pro Pavla hlasovalo téměř 3,36 milionu lidí, tedy zhruba o 960 tisíc více než pro Babiše. Pavel vyhrál ve většině krajů a v zahraničí, Babiš uspěl v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Šéf ANO volební porážku uznal a Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech občanů, vnímal jejich problémy a bojoval za české zájmy.

Pavel v reakci na výsledky uvedl, že vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost a respekt. Na Hradě chce přesvědčit všechny občany k návratu k nim. Češi musejí podle Pavla řešit problémy jako jedno společenství, i když je rozdělila skončená prezidentská kampaň, několik souběžných krizí nebo politika.

Pavlovi příznivci slavili už v průběhu sčítání výsledků a k vítězství mu gratulovali i někteří politici včetně neúspěšných prezidentských kandidátů Danuše Nerudové a Pavla Fischera. Zvolení Pavla uvítal také premiér Petr Fiala (ODS). Ocenil, že vyhrál občanský kandidát a hodnoty, které reprezentoval. Pavel podle něj získal velmi silný mandát. Viděli jsme nejodpornější kampaň v historii, uvedl Fiala na adresu Pavlova rivala Babiše. Společnost vyzval ke zklidnění situace.

Babiš uznal prohru a Pavlovi pogratuloval

Babiš vyzval své podporovatele, aby akceptovali jeho prohru, a požádal Pavla, aby vyzval své voliče k uklidnění emocí. V Babišově štábu podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka není poraženecká nálada. Preference ANO podle něj rostou, není důvod zásadně měnit strategii. Současně ocenil vysokou volební účast, která je podle něj dobrá pro vítěze i poraženého. Vítěz má silný mandát, poražený silnou podporu.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová míní, že hnutí se bude snažit přetavit výsledek v úspěch v příštích parlamentních volbách.

Babiš ztratil image nezpochybnitelného vůdce

Podle politologa Miroslava Mareše ale Babiš ve volbách ztratil image nezpochybnitelného vůdce. Také si myslí, že volby byly hlasováním o zachování takového systému, který by Česko netáhl do „orbánovských vod". Všichni politologové, které ČTK oslovila, se pak shodli na tom, že druhé kolo bylo referendem o Babišovi. Vysoká volební účast pak podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu svědčí o tom, že volby považovala spousta lidí za zlomové.

Dosluhujícího prezidenta Zemana volební výsledek překvapil. Čekal, že Pavel možná vyhraje, ale nemyslel si, že tak výrazně. Podle něj ale nelze Babiše po prohře odepisovat. Připomněl, že se sám po prvním neúspěchu v prezidentské volbě vrátil.

Člen předsednictva a poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Radovan Vích v reakci na výsledky voleb uvedl, že Babišovi uškodila jeho minulost, která spolu s jeho arogantním vystupováním zmobilizovala ve druhém kole národ proti němu. Nově zvolený prezident by podle něj měl usilovat o sjednocení národa a jednat se všemi parlamentními subjekty.

Rekordní účast v prezidentských volbách

K volbám dnes a v sobotu přišlo 70,25 procenta lidí, což je nejvíce v přímých prezidentských volbách, rekordní účast přitom byla už v prvním kole před dvěma týdny. V roce 2013 rozhodovalo ve finále volby hlavy státu 59,1 procenta voličů a před pěti lety 66,6 procenta. Historicky je současná volební účast třetí nejvyšší po volbách do Sněmovny 1996 a 1998.

Velký zájem o volby byl letos i v zahraničí. Rekordní počet českých voličů odevzdal hlasy například v Bruselu nebo v Německu. Celkově činila volební účast v cizině 80,3 procenta, novou hlavu ČR volilo téměř 23 tisíc Čechů, z toho 95,2 procenta hlasů dostal Pavel.

Pavlovi ke zvolení blahopřáli zahraniční státníci a politici. Gratulace přišly ze sousedních států i z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny nebo Lotyšska. Ke gratulantům se přidal i francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého před druhým kolem navštívil Babiš. „Naše země spojují společné, hluboce evropské hodnoty, a také podpora Ukrajiny. V Paříži jste vítán!", napsal na Twitteru.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijela Pavlovi osobně popřát do volebního štábu a vyjádřila radost nad tím, že v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu na Twitteru v češtině popřál k „přesvědčivému vítězství" a ocenil jeho podporu Ukrajině a boji proti ruské agresi.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v blahopřání Pavlovi na Twitteru uvedla, že jeho „drahocenné zkušenosti v bezpečnosti, obraně a mezinárodních vztazích budou důležité pro zachování a posilování evropské jednoty v podpoře Ukrajiny". Také místopředsedkyně Evropské unie Věra Jourová věří, že Pavel bude Česko spojovat a důstojně reprezentovat v Evropě i ve světě.

Zemanovi skončí druhé volební období 8. března. Nově zvolený prezident by měl skládat prezidentský slib podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) 9. března na Pražském hradě. Po složení slibu bude mít vedle pravomocí hlavy státu také například nárok na plat a prezidentskou imunitu. Pavel dnes uvedl, že při předávání prezidentského úřadu chce udělat hloubkový audit prezidentské kanceláře a nechat vyšetřit podezření, která se případně objeví.