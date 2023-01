V sobotu ve dvě zazní výstřel startéra. Praha nerozhodne, přesto závod strhne ciferníky

Víte, co je nejzajímavější částí prezidentských voleb? Jsou to podle vás televizní debaty? Osobní útoky kandidátů, pokrmy z marketingových kuchyní? Či konečný výsledek? Chyba lávky, ani jedno z toho. Tím nejzajímavějším, elektrizujícím, co na volbách nejvíc přitahuje, je napětí. Nejzajímavější pasáží proto bude několik hodin poté, kdy se v sobotu ve čtrnáct hodin zavřou volební místnosti. V tom okamžiku začnou pomyslné dostihy.

Před čtrnácti dny přišly první zprávy o průběhu už ve 14.19. První byl sečtený okrsek číslo 1 ve Svitavách. Nejlepší start měl Babiš, 114 hlasů, 39,2 procenta. Druhý favorit Pavel tam získal 98 hlasů, 33,7 procenta. Volební účast 58 procent, celkem 291 hlasů. Koně ukrajují metr za metrem, čas běží, a Pavel pomalu stahuje náskok. Po dramatickém finiši se mu to v cílové rovince nakonec podařilo. Bylo sečteno už přes 98 procent volebních okrsků, když se Pavel nasunul chřípím před Babiše.

Posledním sečteným okrskem v Česku byla Dobříš, kde zároveň probíhalo místní referendum. Legendy, že poslední bývá sečtená Praha, neplatí.

Volební adrenalin se dostaví až se šcítáním

Dobříš potvrdila Pavlovo vítězství. Ze 4962 hlasů jich tam Pavel získal 2130 (43 procent), Babiš jen 1396 (28,1 procenta). Definitivní tečkou závodů, protnutím cílové čáry, však byl tentokrát Londýn. Kvůli nezvládnuté organizaci a obřímu zájmu tamních Čechů o volby se muselo prodlužovat, pečeť přišla až v 19.12. Při více než sedmdesátiprocentní účasti tam dostal Pavel 771 hlasů a 52,3 procenta. Babiš 30 hlasů, dvě procenta.

V sobotu ve dvě odpoledne opět zazní výstřel startéra, volební adrenalin vystoupá na maximum. V té chvíli je sice všechno už rozhodnuto, ale my ještě neznáme výsledek. Musíme počkat do cílové čáry. Napjatě sledujeme pomyslný závod, očima hltáme číselníky na webech a v televizi.

Dostih roku

Druhé kolo je jiná disciplína, na startu jsou jenom dva koníčci. Ale o to víc je napínavá. Při poslední volbě v roce 2018 nebyl favorit tak jasný jako letos. Jako první byl tehdy sečtený jeden z okrsků v Sedlčanech na Příbramsku. A to už ve 14.16. V Sedlčanech celkově vyhrál Drahoš s 2325 hlasy (56,7 procenta), Zeman tam dostal 1772 hlasů (43,3 procenta). Boj však byl těsný, ze třinácti tamních okrsků v pěti vyhrál Zeman.

Těsný souboj pokračoval před pěti lety téměř až do konce. Ten byl překvapivě v Malé Skále na Jablonecku, závod skončil z neznámých důvodů až v 19.50. O výsledku však v té době už bylo rozhodnuto. Drahoš sice získal v obci s necelými osmi sty voliči 492 hlasů, Zeman 270. Rozdíl mezi Drahošem a Zemanem však v té době činil 152 tisíc hlasů, Malá Skála nemohla Zemanovo vítězství zvrátit. Pro zajímavost, v prvním kole tehdy Zeman získal o 616 tisíc hlasů víc než Drahoš.

Letos je situace jiná, favorit jasný. Je jen otázkou, jestli bude mít opět pomalejší start, nebo do toho šlápne už od začátku. Jestli to bude start cíl, nebo uvidíme v zatáčce nějaké předbíhání. Bude to dostih roku, s napětím v žaludku naladíme přijímače. Slovy legendárního sportovního komentátora Karola Poláka, Prajeme príjemné popoludnie, vážení diváci.

