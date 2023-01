Pětina voličů stále neví, kterému z kandidátů na prezidenta příští týden hodí hlas

Asi pětina voličů, kteří se chystají jít k volbám, není rozhodnuta, komu dá příští týden v prezidentských volbách hlas. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. V porovnání s loňským podzimem podíl voličů bez jasného favorita výrazně klesl, na přelomu září a října činil 44 procent.

Reklama

Zhruba pětina voličů není rozhodnuta, komu dá příští týden v prezidentských volbách hlas. Naopak 78 procent ví, koho z devíti uchazečů o Hrad zvolí. Třetina rozhodnutých voličů má i náhradní volbu pro případné druhé kolo, pokud jejich původní favorit nepostoupí. Zbývajících 55 procent by se za této situace rozhodlo až podle výsledku prvního kola a 13 procent by k druhému kolu nešlo. Vyplynulo to z prosincového průzkumu agentury STEM/MARK. V porovnání s loňským podzimem podle ní počet nerozhodnutých klesl, na přelomu září a října jich bylo 44 procent.

Agentura uvedla, že podle voličů, kteří chtějí jít k volbám, ale zatím nemají favorita, budou pro jejich rozhodnutí důležité sympatie ke kandidátům, jejich postoje, názory a program, tedy jak si uchazeči povedou v předvolebních debatách. Předvolební debaty a volební program bude rozhodující zejména pro absolventy vysokých škol, zatímco u lidí s nižším vzděláním rozhodnou spíše sympatie či emoce.

„Důležité je zároveň upozornit, že vztah k jednotlivým kandidátům je často jen povrchní, a to může měnit konečné preference,” uvedl autor výzkumu Jan Burianec a doplnil, že z tohoto pohledu mají aktuálně nejsilnější volební jádro prezidentští kandidáti Andrej Babiš (ANO) nebo Jaroslav Bašta (SPD).

Rozhodne zkušenost, sympatie nebo charisma?

K druhému kolu by podle zjištění agentury nešli v případě neúspěchu vlastního kandidáta častěji příznivci Babiše, Bašty nebo kandidátů Karla Diviše a Josefa Středuly. Naopak voliči Petra Pavla, Danuše Nerudové a Pavla Fischera častěji uváděli, že mají náhradní variantu i pro druhé kolo.

Mnozí podporovatelé Nerudové, Pavla a Babiše, kteří patří mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb, by ale podle STEM/MARK ve druhém kole podpořili některého z protikandidátů. Devětašedesát procent těch, kteří chtějí v prvním kole volit Nerudovou, by v případě jejího neúspěchu volilo v druhém kole Pavla a 14 procent Babiše. Z příznivců Pavla by se za obdobné situace vyslovilo v druhém kole 77 procent pro Nerudovou a 11 procent pro Babiše. Z Babišových příznivců by v druhém kole hlasovalo 26 procent pro Nerudovou a 14 procent pro Pavla. Dvě pětiny voličů Babiše jsou ale rozhodnuty nejít do druhého kola, pokud tam Babiš nepostoupí.

Reklama

Dva týdny do voleb. Favority jsou Pavel, Nerudová, Babiš – a pak už nikdo Prezidentské volby 2023 Dva týdny před prvním kolem přímé volby prezidenta je podle sázkových kanceláří i průzkumů veřejného mínění jasné, že Pražský hrad po Miloši Zemanovi obsadí někdo z trojice Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš. Tomuto pořadí odpovídají kurzy sázkovek i preference v aktuálním průzkumu agentury Median. Dalších šest zaregistrovaných kandidátů má obrovský odstup. duk, ČTK Přečíst článek

Babiš, Pavel a Nerudová si v průzkumu podle jeho autorů rozdělili i všechny pomyslné příčky z hlediska možných přínosů pro ČR v různých oblastech života. Pavel získal prvenství v obraně, Babiš v ekonomice a řešení energetické krize a Nerudová ve školství, spojování rozdělené společnosti a rovných příležitostech pro všechny. Pavel má podle oslovených voličů také největší charisma, Babiš je nejzkušenější a Nerudová nejsympatičtější.

Agentura se dotazovala také na to, zda by některý kandidát měl odstoupit ve prospěch jiného kandidáta či kandidátů. S tím souhlasilo 36 procent voličů, zatímco 64 procent nikoliv. Rozhodnější v rámci neodstupování byli hlavně voliči Středuly, dodal Burianec.

STEM/MARK provedl průzkum v době od 15. do 21. prosince a prostřednictvím telefonického a on-line dotazování se ho zúčastnilo 1011 lidí starších 18 let.

Dalibor Martínek: Důchodci jsou miláčkem českých politiků. Změní na tom něco budoucí prezident? Názory Od ledna se opět zvyšují důchody, tak jako každý rok. Tentokrát v průměru o 825 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod, který pobírá téměř dva a půl milionů penzistů, má činit již téměř dvacet tisíc korun. Vůči průměrné mzdě, která se očekává kolem čtyřiceti tisíc korun, jde o více než pětačtyřicet procent. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pavel Fischer: Fakt, že český prezident nebyl dvacet let v Bílém domě, mě pobuřuje Prezidentské volby 2023 Senátor Pavel Fischer byl dlouhou dobu považován, a dosud je, za jednoho z favoritů prezidentských voleb. Ale dlouhou dobu se do volebního klání nezapojoval. S oznámením kandidatury dlouho váhal. Účast v prezidentské volbě oznámil až na podzim, zatímco jiní kandidáti během léta sbírali podpisy občanů, objížděli města a obce. Fischer se nominoval do volby díky podpisům Senátorů i poslanců poslanecké sněmovny. Považuje to za svou výhodu. „Každá věc má svůj čas a svůj smysl. Jsem předsedou senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Od února jsem byl za pracovním stolem, v autě nebo v letadle,“ vysvětluje Fischer. „Jednal jsem ve Washingtonu, v Berlíně, v Polsku, byl jsem opakovaně na Ukrajině. To je moje povinnost, kterou jsem musel splnit.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

video Petr Pavel: Vraťme Česku řád a klid. Chci být prezidentem, který mírní vášně Leaders Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel v úterý oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta republiky. Do voleb jde s heslem „Vraťme Česku řád a klid“. U příležitosti zahájení jeho volební kampaně připomínáme rozhovor, který Pavel poskytl Newstreamu v rámci letního speciálu Kafe s prezidentem. Dalibor Martínek Přečíst článek

video Danuše Nerudová: Příspěvek na energie by neměl být jednorázový. Lidé platí složenky každý měsíc Prezidentské volby 2023 Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je vystudovaná ekonomka, takže se logicky cítí být silná v kramflecích v ekonomických otázkách. Má jasné názory na to, jak by se mělo řešit zdražování energií. Šla by cestou zvyšování daňových slev. Obává se, že drahé energie zasáhnou i lidi, kteří takový problém dosud nemuseli řešit. Dalibor Martínek Přečíst článek