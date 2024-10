Stanislav Šulc: Věříte průzkumům? Pak má Trump vítězství jisté

Americké prezidentské volby se uskuteční již za pár dní. A do cílové rovinky vstupuje jako favorit opět Donald Trump. Podle téměř všech průzkumů republikánský kandidát opět dokáže přesvědčit většinu voličů a stane se prezidentem. Jestli bude demokratická kandidátka Kamala Harris hledat příčinu porážky, bude se muset podívat na dění 18. října, tehdy totiž podle všeho volby prohrála.

Co všechno se může stát za jediný den? Když jste kandidát na amerického prezidenta a do voleb zbývá nějakých 18 dní, může toho být hodně. Ráno musíte reagovat na noční dění ve světě, pak poskytnete jedno dvě interview, vystoupíte na třech meetinzích a večer máte před sebou hlavní událost dne, například vystoupení v jednom z nerozhodnutých států. Do toho se odehrají stovky, možná tisíce drobných příhod a náhod, které mohou ovlivnit váš konečný výsledek. Je to mašinérie, kterou nemá plně pod kontrolou ani jeden z kandidátů.

A až to všechno 5. listopadu (respektive 6. dopoledne středoevropského času) nějak dopadne, jeden z kandidátů bude přesně v těchto událostech hledat příčinu neúspěchu.

Aktuálně to vypadá, že analýzu prohry bude nakonec dělat demokratická kandidátka Kamala Harris. Podle nejnovějších průzkumů, které dávají dohromady výsledky pro jednotlivé unijní státy i celkový výsledek (známý jako „popular vote“), totiž volby velmi pravděpodobně ovládne exprezident Donald Trump. Souhrnný model nyní naznačuje, že republikánský kandidát získá nejméně 273 volitelů, přičemž ke zvolení jich potřebuje 270. Přitom ještě 18. října bylo vše úplně naopak.

Trump vede ve třech swing states

Ještě 18. října model Economistu uváděl, že prezidentský úřad s pravděpodobností 54 procent převezme demokratka Harris. Ale již 19. října se poměr přetočil a 51procentní šanci na výhru hlásil republikánský tábor. Od té doby rozdíl mezi oběma tábory roste.

Stojí za tím zejména skutečnost, že se podle průzkumů Trumpovi podařilo již tři ze sedmi „swing states“ přetáhnout na svou stranu. Naopak Harris žádný ze sedmi států, které údajně rozhodnou letošní volby, nezískala. Otevřená soutěž tak nadále probíhá v Nevadě, Wisconsinu, Michiganu a Pensylvánii. Právě v Pensylvánii (největší swing state co do počtu volitelů) pak jsou šance vyrovnané.

Co se tedy stalo 18. října?

Pokud to tak skutečně dopadne, bude to právě 18. říjen, který demokratické kandidátce prohrál volby. Co se tedy odehrálo? Vedle celé řady drobností a jednotlivostí to byla zejména dvě vystoupení obou kandidátů ve státě Michigan. Zatímco Trump se objevil v ekonomicky zdecimovaném Detroitu, Kamala Harris se představila ve vedlejším Oakland County.

„Zabráním globální krádeži amerických pracovních míst,“ hřímal Trump a opět připomněl klíčové body svého programu, tedy „záchranu Ameriky před Kamalou Harris a Joem Bidenem“, kteří podle Trumpa zničili Ameriku.

Naopak Kamala Harris se více orientovala na momentální dění, zejména v globální politice. Ale také ona se vymezila vůči protikandidátovi, když popsala aktuální volby jako výběr ze dvou verzí světa.

„První, ta Donalda Trumpa, je zaměřená na minulost. A druhá, ta naše, je zaměřená na budoucnost. My se zaměřujeme na budoucnost, v níž snížíme životní náklady, budeme investovat do malých podniků a podnikatelů a chránit reprodukční svobodu.“

Michigan podle modelu Economistu nezískal ani jeden z kandidátů. Ačkoli je vítězství právě v tomto státě blíž demokratická kandidátka, je to možná právě toto její vystoupení, co jí nakonec, paradoxně, prohraje volby.