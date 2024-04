Slovensko čeká těsný souboj. Mírným favoritem prezidentských voleb je Korčok

Slovensko nadcházející víkend čeká druhé kolo prezidentských voleb. Jeho mírným favoritem je podle volebního modelu agentury NMS Market Research exministr zahraničí Ivan Korčok s podporou 51,7 procenta. Jeho soupeře a předsedu paramentu Petera Pellegriniho by volilo 48,3 procenta respondentů. Napsal to ve středu list Sme, který průzkum zadal.

Reklama

Těsný rozdíl mezi oběma kandidáty podle listu nenaznačuje, že by sobotní druhé kolo voleb hlavy státu mělo jistého vítěze. V jiném průzkumu zase těsně vedl Pellegrini.

Analytik NMS Mikuláš Hanes uvedl, že Korčokovi se podařilo přesvědčit ty voliče, kteří se březnového prvního kola prezidentských voleb nezúčastnili. Toto kolo vyhrál Korčok s nečekaně vysokým náskokem téměř 124 tisíc hlasů právě před Pellegrinim.

Rozdíl v rozmezí statistické chyby

Model NMS rovněž ukázal, že Pellegrinimu se daří mobilizovat voliče neúspěšného prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Ten v prvním kole skončil na nepostupovém třetím místě, když dostal přes 264 tisíc hlasů. Harabin má proruské názory a vyslovil se pro neutralitu Slovenska, což by znamenalo vystoupení země z NATO.

NMS oslovila 1045 respondentů v období od 28. března do 2. dubna.

Jiný průzkum od agentury Focus, jehož výsledky v úterý zveřejnila televize Markíza, naopak ukázal těsný náskok Pellegriniho. Šéfa parlamentu by podle této sondáže volilo 50,8 procenta lidí a Korčok by získal 49,2 procenta hlasů.

V prezidentských volbách na Slovensku vede po prvním kole Korčok Politika Příštím slovenským prezidentem bude exministr zahraničí Ivan Korčok, nebo předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie a šéf parlamentu Peter Pellegrini. Rozhodlo o tom první kolo přímé volby, ve kterém Korčok získal nejvíce hlasů a spolu s dosavadním favoritem prezidentských voleb Pellegrinim postoupil do rozhodujícího druhého kola. To bude 6. dubna. ČTK Přečíst článek

Přetrvá mafiánský stát? Vítězství Pellegriniho by zaručilo beztrestnost pro Fica, píší Poláci Politika V prezidentských volbách na Slovensku se hraje o to, zda přetrvá mafiánský stát, napsal polský list Gazeta Wyborcza (GW). Vítězství Petera Pellegriniho, dávného stranického soudruha premiéra Roberta Fica, by vedlo k centralizaci moci podle maďarského vzoru, tvrdí list a dodává, že Pellegriniho vítězství by také nynější vládnoucí skupině zaručilo beztrestnost. ČTK Přečíst článek