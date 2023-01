Jana Havligerová: Finalisté zahájili novou fázi kampaně. Přišel čas sundat náhubek

Je hotovo. Voliči v prvním kole podle předpokladů dali nejvíce hlasů Petru Pavlovi a Andreji Babišovi, jejich zisky se nijak dramaticky neliší. Generál Pavel ale má teoreticky větší šanci, že se mu ve druhém kole podaří přetáhnout na svou stranu více příznivců. Podporu mu deklarovali jak Danuše Nerudová, tak i Pavel Fišer. Neznamená to ovšem, že se k němu automaticky přelijí všechny hlasy, které exrektorka a senátor získali, upozorňuje komentátorka newstream.cz Jana Havligerová.

Jsou mezi nimi lidé, kterým vadí Pavlova komunistická či armádní minulost. Podstatné také bude, jak vysoká bude ve druhém kole volební účast, respektive, kteří voliči zůstanou doma. Jakou další strategii favorité zvolí, bude mimořádně důležité.

Svět chce být klamán, nechť tedy klamán je

Babišovi stratégové si pro první kolo zvolili latinské rčení „Svět chce být klamán, nechť tedy klamán je“ a expremiérovi naordinovali roli evropského státníka, s nímž si padají do náruče mocní muži hýbající Evropskou unií a dotáhli ho až do Elysejského paláce. Roli mírotvůrce, který je schopen přispět k ukončení války na Ukrajině.

To je rétorika, kterou už lze těžko vyšponovat výš, Babiš se může už jenom opakovat. Bude muset přidat, namíchat nový koktejl. Co do něj přidá, se dá odhadnout: bude to kritika Fialova kabinetu. Potřebuje získat ty, kteří volili okamurovce Jaroslava Baštu. Ten měl jediný hit – slib, že současnou vládu odvolá. To Babiš slibovat nebude, že se o blaho lidí i firem postará líp, než je momentálně postaráno, jistě ano.

Přišel čas sundat náhubek

Ekonomika se všemi problémy, které na lidi dopadají, byť je prezident řešit nemůže, bude velkým tématem. A k tomu nejspíš i připomínka nepravostí klasických politických stran a pomluvy protivníka. Přišel čas sundat náhubek. Ostatně, na generála a s ním údajně spřízněné novináře zaútočil Babiš už na tiskové konferenci po prvním kole volby. Mají prý, jak tvrdil, připravená „kompra“, o Pavlovi mluvil jako o „komunistickém rozvědčíkovi“. Kampaň pro druhé kolo prezidentské volby už se vším všudy zahájil.

Generál Pavel se bude snažit oslovit hlavně mladé, kteří ve velkém podpořili Danuši Nerudovou, a patrně i on bude muset ve své rétorice proti protivníkovi přitvrdit. Čtrnáctidenní kampaň, do které favorité plynule vkročili, tak nudná jako ta dosavadní určitě nebude. Otázka je, zda a jak do ní zasáhne dosluhující hlava státu. Kdo je Zemanovým favoritem je jasné.

