Babiš, nebo Pavel? Česko začne rozhodovat o tom, kdo vystřídá Zemana

Voliči budou v pátek a v sobotu rozhodovat o tom, zda se čtvrtým českým prezidentem stane bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Lístky pro druhé kolo volby dostanou lidé před hlasováním až ve volební místnosti.

Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23 tisíc hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

V téměř 15 tisíci volebních místností může hlas odevzdat každý z 8,25 milionu voličů. Zapojit se bude moci podle ministerstva vnitra i 3779 prvovoličů, kteří plnoletosti dosáhli či dosáhnou po prvním kole, tedy mezi 15. a 28. lednem. Hlasovat by během dneška měli tradičně jak oba kandidáti, tak dosavadní prezident, předsedové vlády a parlamentních komor a šéfové parlamentních stran.

Hlasovat se dnes bude od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14.866 okrsků sčítat. Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadní zkušeností měly být známy během několika hodin po uzavření volebních místností.